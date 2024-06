Rust dominiert in Furth: Klarer 5:1-Sieg für die Gäste

Spielberichte

Details Sonntag, 02. Juni 2024 01:07

Der SV Viktoria Rust setzte sich in einer einseitigen Partie mit 5:1 gegen den USV Furth durch. Schon früh übernahmen die Gäste das Kommando und ließen dem Union Sportverein Furth kaum Chancen. Besonders herausragend war dabei Anton Paukovic, der gleich zwei Tore erzielte. Furth konnte lediglich einen Ehrentreffer verbuchen und bleibt damit weiter im Tabellenkeller stecken.

Frühe Führung für Rust

Das Spiel begann furios für die Gäste aus Rust. Bereits in der 10. Minute fiel das erste Tor, als ein Eigentor von Adam Kitta den SV Rust in Führung brachte.

Abschluss von Rust im 16er, Ball geht ins Außennetz (16.). Pauli14, Ticker-Reporter

Die Further versuchten sofort zu antworten, doch David Weissenböck vergab in der 23. Minute eine riesige Chance, als er alleine aufs Tor zulief, aber knapp daneben schoss.

Rust nutzte jede sich bietende Gelegenheit und erhöhte in der 38. Minute durch Bernhard Briese auf 2:0. Nur wenige Minuten später, kurz vor der Halbzeit, legte Anton Paukovic nach einem weiten Ball in den Strafraum das 3:0 nach (45. Minute). Mit diesem deutlichen Rückstand gingen die Further in die Halbzeitpause.

Paukovic als Matchwinner

Gute Chance! Weissenböck zieht vom Flügel in die Mitte schießt Tormann lässt prallen dann schießt er nochmam aber die Kugel geht an die Außenstange und dann ins Out. Pauli14, Ticker-Reporter

Auch nach der Pause änderte sich das Bild nicht. Paukovic zeigte weiterhin seine Klasse und erzielte in der 51. Minute das 4:0 für den SV Rust. Der USV Furth kam kaum zu nennenswerten Offensivaktionen, obwohl sie sich bemühten, ins Spiel zurückzufinden. Erst in der 63. Minute gelang Philip Gosch nach schöner Kombination mit Engelhart ein sehenswerter Volleytreffer zum 1:4, was jedoch nur noch Ergebniskosmetik darstellte.

In den Schlussminuten der Partie drängte Furth vergeblich auf ein weiteres Tor. Die beste Chance hatte erneut Weissenböck, dessen Schuss jedoch vom Torwart pariert wurde und anschließend nur an die Stange ging (46. Minute). Rust nutzte hingegen eine ihrer wenigen Möglichkeiten in der zweiten Halbzeit und stellte durch Jakob Eichinger in der 90. Minute den Endstand von 5:1 her.

Der deutliche Sieg der Ruster war hochverdient und spiegelte die Dominanz der Gäste während des gesamten Spiels wider. Furth muss nun versuchen, die Niederlage schnell zu verarbeiten und in den kommenden Spielen Punkte zu sammeln.

2. Klasse Wachau/Donau: USV Furth : SV Rust - 1:5 (0:3)

92 Jakob Eichinger 1:5

63 Philip Gosch 1:4

51 Anton Paukovic 0:4

44 Etienne Sobotka 0:3

38 Bernhard Briese 0:2

10 Eigentor durch Adam Kitta 0:1

