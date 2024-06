Der SV Neuaigen besiegt den USC Fels mit 3:0

Spielberichte

Details Sonntag, 02. Juni 2024 02:08

In einer spannenden Begegnung der 25. Runde in der 2. Klasse Wachau/Donau setzte sich der SV Neuaigen gegen den USC Fels mit einem klaren 3:0 durch. Nach einer torlosen ersten Halbzeit kamen die Gastgeber stark aus der Pause und sicherten sich mit drei Treffern den verdienten Sieg. Mihael Martinovic und Marko Matic trugen sich in die Torschützenliste ein, während Anel Dudakovic den Torreigen eröffnete.

Torlose erste Halbzeit

Das Spiel begann um 17:30 Uhr und beide Teams gingen von Beginn an engagiert zur Sache. Der SV Neuaigen versuchte, das Spiel zu kontrollieren und Druck auf die Felser Abwehr aufzubauen. Die Gäste hingegen setzten auf eine kompakte Defensive und schnelle Konter, um ihre Chancen zu suchen. Trotz zahlreicher Angriffsversuche und einigen vielversprechenden Aktionen auf beiden Seiten blieb es zur Halbzeitpause beim 0:0.

SV Neuaigen dreht nach der Pause auf

Nach dem Seitenwechsel kamen die Hausherren mit neuem Elan aus der Kabine und erhöhten den Druck auf die Felser Defensive. Bereits in der 51. Minute fiel der erlösende Führungstreffer: Anel Dudakovic, der mit der Nummer 63 auflief, erzielte das 1:0 für den SV Neuaigen und brachte die Gastgeber damit in eine komfortable Ausgangslage.

Der USC Fels versuchte daraufhin, eine Antwort zu finden, doch die gut organisierte Abwehr des Sportverein Neuaigen ließ kaum Chancen zu. In der 64. Minute baute Mihael Martinovic, mit der Nummer 9, die Führung weiter aus und erhöhte auf 2:0. Dieser Treffer war ein harter Schlag für die Gäste, die nun noch mehr riskieren mussten, um ins Spiel zurückzufinden.

In der Schlussphase drängte der Union Sportclub Fels auf den Anschlusstreffer, doch ihre Bemühungen blieben erfolglos. Stattdessen setzte der SV Neuaigen kurz vor dem Schlusspfiff den Schlusspunkt: In der 90. Minute sorgte Marko Matic mit seinem Treffer zum 3:0 für die endgültige Entscheidung. Kurz danach pfiff der Schiedsrichter die Partie ab, und die Gastgeber konnten einen verdienten Heimsieg feiern.

2. Klasse Wachau/Donau: Neuaigen : Fels - 3:0 (0:0)

90 Marko Matic 3:0

64 Mihael Martinovic 2:0

51 Anel Dudakovic 1:0

