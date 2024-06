SC Sitzenberg-Reidling feiert spektakulären 10:3-Sieg gegen USV Furth

Spielberichte

Details Samstag, 08. Juni 2024 01:36

Ein aufregendes Spiel in der 2. Klasse Wachau/Donau endete mit einem deutlichen 10:3-Sieg des SC Sitzenberg-Reidling gegen den USV Furth. Das Match, geprägt von zahlreichen Toren und spannenden Momenten, bot den Zuschauern ein echtes Fußballfest. Besonders hervorzuheben sind die herausragenden Leistungen von Lubos Halabrin und Marcel Marchetti, die zusammen acht der zehn Tore für den SC Sitzenberg/R. erzielten.

Furth startet stark, aber Sitzenberg schlägt zurück

Das Spiel begann rasant, als Michael Siebenhandl bereits in der 6. Minute den USV Furth mit 1:0 in Führung brachte. Der SC Sitzenberg/R. ließ sich jedoch nicht lange bitten und erzielte durch Marcel Marchetti in der 19. Minute den Ausgleich zum 1:1. Der Sportclub Sitzenberg-Reidling übernahm von da an das Kommando und setzte die Defensive der Further unter starken Druck.

In der 27. Minute war es erneut Lubos Halabrin, der den SC Sitzenberg/R. mit seinem ersten Tor des Abends in Führung brachte. Halabrin blieb auch weiterhin im Fokus und erhöhte in der 40. Minute auf 3:1. Kurz vor der Halbzeitpause, in der 43. Minute, gelang Halabrin dann sogar sein dritter Treffer, womit der SC Sitzenberg/R. mit einer komfortablen 4:1-Führung in die Kabine ging.

Marchetti und Halabrin brillieren

Zu Beginn der zweiten Halbzeit zeigte der USV Furth noch einmal Lebenszeichen, als Thomas Dragan in der 50. Minute auf 4:2 verkürzte. Doch die Hoffnung der Further währte nur kurz, denn Lubos Halabrin stellte in der 51. Minute mit seinem vierten Tor den alten Drei-Tore-Vorsprung wieder her. David Weißenböck sorgte in der 56. Minute noch einmal für einen Anschlusstreffer zum 5:3, aber der SC Sitzenberg/R. ließ sich davon nicht beeindrucken.

Der überragende Marcel Marchetti machte seinem Namen alle Ehre und erzielte innerhalb weniger Minuten gleich vier weitere Tore für den Sportclub Sitzenberg-Reidling. Seine Treffer in der 58., 65., 70. und 77. Minute schraubten das Ergebnis auf 9:3. Der Schlusspunkt einer beeindruckenden Partie kam in der 86. Minute durch Benjamin Steinwendtner, der den Endstand von 10:3 für den SC Sitzenberg/R. besiegelte.

Der Schiedsrichter pfiff das Spiel nach 93 Minuten ab, und die Spieler des SC Sitzenberg-Reidling konnten einen verdienten und beeindruckenden Sieg feiern. Der Union Sportverein Furth musste sich hingegen mit einer deutlichen Niederlage abfinden, trotz der kämpferischen Leistung und der drei erzielten Tore.

2. Klasse Wachau/Donau: Sitzenberg : USV Furth - 10:3 (4:1)

86 Benjamin Steinwendtner 10:3

77 Marcel Marchetti 9:3

70 Marcel Marchetti 8:3

65 Marcel Marchetti 7:3

58 Marcel Marchetti 6:3

56 David Weißenböck 5:3

51 Lubos Halabrin 5:2

50 Thomas Dragan 4:2

43 Lubos Halabrin 4:1

40 Lubos Halabrin 3:1

27 Marcel Marchetti 2:1

19 Marcel Marchetti 1:1

6 Michael Siebenhandl 0:1

