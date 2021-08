Erfolgreiche Aufholjagd von Albrechtsberg in Getzersdorf

Details Sonntag, 22. August 2021 06:12

2. Klasse Wachau: Etwa 80 Fans waren zum Spiel der zweiten Runde gekommen und bekamen gleich acht Tore zu sehen. Der SC Getzersdorf hat den Saisonstart verpatzt: Mit der 3:5-Niederlage gegen den SV Albrechtsberg lautet der triste Ertrag zwei Pleiten am Stück.

Ein Doppelpack brachte Getzersdorf in eine komfortable Position: Florian Brandl war gleich zweimal zur Stelle (7./17.) und sorgte für eine schnelle 2:0-Führung. Ohne dass sich am Stand noch etwas tat, schickte der Schiedsrichter die Akteure in die Pause.

Michal und Lukas Krcmarik prägten den zweiten Durchgang

Lukas Krcmarik schlug doppelt zu und glich damit für Albrechtsberg zum 2:2 aus (47./55.). Dass die Gäste in der Schlussphase auf den Sieg hofften, war das Verdienst von Michal Krcmarik, der in der 75. Minute zur Stelle war und zum 2:3 traf. Für das dritte Tor des SC Getzersdorf war Viktor Matyi verantwortlich, der in der 85. Minute das 3:3 besorgte. Innerhalb weniger Minuten trafen Michal Krcmarik (86.) und Lukas Krcmarik (88.) zum 5:3-Auswärtssieg des SVA. Damit bewies der SV Albrechtsberg nochmals die Durchschlagskraft der Offensive. Getzersdorf war bereits auf der Siegerstraße, geriet im Verlauf jedoch ins Straucheln und stand am Ende mit leeren Händen da.

Mit einer Ausbeute von 0 Punkten steckt der Gastgeber im Tabellenkeller fest.

Für Albrechtsberg steht der erste Saisonsieg, nachdem man davor ein Unentschieden einsammelte. Albrechtsberg machte in der Tabelle einen Satz und findet sich auf Rang zwei wieder.

2. Klasse Wachau: SC Getzersdorf – SV Albrechtsberg, 3:5 (2:1)

7 Florian Brandl 1:0

17 Florian Brandl 2:0

47 Lukas Krcmarik 2:1

55 Lukas Krcmarik 2:2

75 Michal Krcmarik 2:3

85 Viktor Matyi 3:3

86 Michal Krcmarik 3:4

88 Lukas Krcmarik 3:5

