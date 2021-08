USV Furth überrollt Krumau/Kamp

Details Montag, 23. August 2021 05:22

2. Klasse Wachau: Rund 60 Besucher sahen am zweiten Spieltag das Duell zwischen Krumau/Kamp und Furth. Der SV Krumau/Kamp hat den Start ins neue Fußballjahr nach zwei Misserfolgen am Stück in den Sand gesetzt. Diesmal musste eine 0:6-Niederlage verdaut werden.

Für das erste Tor sorgte Peter Engelhart. In der achten Minute traf der Spieler des USV Furth ins Schwarze. Gregor Brunnthaler trug sich in der 22. Spielminute in die Torschützenliste ein und erhöhte auf 0:2. Nennenswerte Szenen blieben bis zum Seitenwechsel aus, sodass das Zwischenergebnis auch zu Beginn des zweiten Durchgangs Bestand hatte.

Klarer Auswärtserfolg

Engelhart baute den Vorsprung des USV Furth in der 54. Minute auf 0:3 aus. Patrik Kessl vollendete zum vierten Tagestreffer in der 58. Spielminute und stellte auf 0:4. Kresnik Avdulahu schraubte das Ergebnis in der 83. Minute mit dem 5:0 für den USV Furth weiter in die Höhe. Auch in der Nachspielzeit kannte der Tabellenführer keine Gnade. Christoph Leuthner markierte den sechsten Treffer (92.). Die Gäste überrannten den Krumau/Kamp förmlich mit sechs Toren und fahren so mit einem verdienten Sieg in der Tasche nach Hause.

2. Klasse Wachau: SV Krumau/Kamp – USV Furth, 0:6 (0:2)

8 Peter Engelhart 0:1

22 Gregor Brunnthaler 0:2

54 Peter Engelhart 0:3

58 Patrik Kessl 0:4

83 Kresnik Avdulahu 0:5

92 Christoph Leuthner 0:6

