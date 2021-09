Furth überrollt Arnsdorf in Halbzeit zwei

Details Montag, 20. September 2021 03:55

2. Klasse Wachau: Die Gäste stellten die eigenen Aufstiegsambitionen eindrucksvoll unter Beweis und zogen Arnsdorf mit einem 5:1-Erfolg das Fell über die Ohren. Der USV Furth hatte vorab die besseren Karten. Ausgespielt hatte der USV Furth alle davon und die Partie erfolgreich beendet.

In der 38. Minute ging der USV Furth in Front. Nail Ulusoy war es, der vor 100 Zuschauern zur Stelle war. Die passende Antwort hatte der SC Arnsdorf parat, als Gentian Alija in der 39. Minute zum Ausgleich traf. Eine Aussage darüber, wer am Ende die Nase vorn haben würde, war nach dem Abpfiff der ersten Halbzeit noch nicht zu treffen. Es ging mit einem Gleichstand in die Kabinen.

Gäste drehen groß auf

Für das 2:1 des USV Furth zeichnete Peter Engelhart verantwortlich (50.). Christoph Leuthner erhöhte für den USV Furth auf 3:1 (55.). Für ruhige Verhältnisse sorgte Ulusoy, als er das 4:1 für den USV Furth besorgte (76.). In der 85. Minute legte Engelhart zum 5:1 zugunsten des USV Furth nach. Mit dem Schlusspfiff durch den Referee stand der Auswärtsdreier für den USV Furth. Man hatte sich gegen Arnsdorf durchgesetzt.

Wann bekommt das Heimteam die Defensivprobleme in den Griff? Nach der Niederlage gegen den USV Furth gerät der SC Arnsdorf immer weiter in die Bredouille. Die Offensive von Arnsdorf strahlte insgesamt zu wenig Gefahr aus, sodass der SC Arnsdorf bis jetzt erst fünf Treffer erzielte. Fünf Spiele und noch kein Sieg: Der SC Arnsdorf wartet weiterhin auf das erste Erfolgserlebnis.

Der USV Furth ist auswärts noch ohne Punktverlust. Der USV Furth belegt mit der maximalen Ausbeute von 15 Zählern momentan den zweiten Platz der Tabelle. Am USV Furth gab es kaum ein Vorbeikommen, sodass die Hintermannschaft erst zweimal überwunden wurde – bis dato der Bestwert der 2. Klasse Wachau. Der USV Furth setzt den furiosen Saisonstart fort und hat nun schon fünf Siege auf dem Konto.

Mehr als drei Tore pro Spiel musste Arnsdorf im Schnitt hinnehmen – ein deutliches Zeichen dafür, wo der Schuh in der bisherigen Spielzeit drückt. Zum Vergleich: der USV Furth kassierte insgesamt gerade einmal 0,4 Gegentreffer pro Begegnung.

2. Klasse Wachau: SC Arnsdorf – USV Furth, 1:5 (1:1)

38 Nail Ulusoy 0:1

39 Gentian Alija 1:1

50 Peter Engelhart 1:2

55 Christoph Leuthner 1:3

76 Nail Ulusoy 1:4

85 Peter Engelhart 1:5

