Erfolgreiche Aufholjagd von St. Leonhard/HW gegen Stein

Sonntag, 03. Oktober 2021

2. Klasse Wachau: Beim USV St. Leonhard/HW holte sich der 1. FC Union Stein eine 2:4-Schlappe ab. Vor dem Match war man von einer Begegnung zweier ebenbürtiger Mannschaften ausgegangen. Nach 90 Minuten hatte schließlich St. Leonhard/HW vor rund 100 Besuchern die Nase vorn.

Marcel Hermann brachte das Heimteam in der 32. Minute ins Hintertreffen. Einen Torerfolg in Halbzeit eins verbuchte lediglich der FC Union Stein, womit man eine knappe Führung mit in die Kabinen nahm.

Binnen zehn Minuten: Von 0:2 auf 4:2

Mit dem Elfmetertor zum 2:0 steuerte Hermann bereits seinen zweiten Treffer an diesem Tag bei (62.). Für das erste Tor des USV St. Leonhard/HW war Matthias Gradner verantwortlich, der in der 83. Minute das 1:2 besorgte. Mit einem schnellen Hattrick (84./88./92.) zum 4:2 schockte Martin Hofbauer den FCU Stein und drehte das Spiel. Der Gast war bereits auf der Siegerstraße, geriet im Verlauf jedoch ins Straucheln und stand am Ende mit leeren Händen da.

Die drei Punkte brachten St. Leonhard/HW in der Tabelle voran. Der USV St. Leonhard/HW liegt nun auf Rang zehn.

Der 1. FC Union Stein muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Der FCU Stein führt mit zehn Punkten die zweite Tabellenhälfte an. Die letzten Spiele liefen enttäuschend und so gelang dem 1. FC Union Stein auch nur ein Sieg in fünf Partien.

Beide Teams fuhren in dieser Saison bisher drei Siege ein.

2. Klasse Wachau: USV St. Leonhard/HW – 1. FC Union Stein, 4:2 (0:1)

32 Marcel Hermann 0:1

62 Marcel Hermann 0:2

83 Matthias Gradner 1:2

84 Martin Hofbauer 2:2

88 Martin Hofbauer 3:2

92 Martin Hofbauer 4:2

