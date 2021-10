Krcmarik trifft vierfach: Albrechtsberg deklassiert Lichtenau

Details Sonntag, 10. Oktober 2021 03:14

2. Klasse Wachau: Albrechtsberg hat die eigenen Aufstiegsambitionen eindrucksvoll unter Beweis gestellt und Lichtenau vor rund 180 Fans das Fell über die Ohren gezogen: Am Ende hieß es 6:0 für den SV Albrechtsberg. Albrechtsberg setzte sich standesgemäß gegen den SV Lichtenau durch.

Florian Haidl machte in der elften Minute das 1:0 des SV Albrechtsberg perfekt. In Topform präsentierte sich Lukas Krcmarik, der einen lupenreinen Hattrick markierte (28./34./45.) und Lichtenau einen schweren Schlag versetzte. Die Überlegenheit von Albrechtsberg spiegelte sich in einer deutlichen Halbzeitführung wider.

Krcmarik nicht zu halten

Hannes Steyrer vollendete zum fünften Tagestreffer in der 76. Spielminute. Krcmarik führte sein Team heute beinahe im Alleingang zum Erfolg: Mit dem 6:0 war er schon das vierte Mal an diesem Tag erfolgreich (87.). Am Ende fuhr Albrechtsberg einen deutlichen Sieg ein. Dabei demonstrierte der SV Albrechtsberg bereits in Hälfte eins großes Leistungsvermögen, als man den SV Lichtenau in Grund und Boden spielte.

Der Zu-null-Sieg lässt dem SV Albrechtsberg passable Chancen im Kampf um die besten Plätze. Die Verteidigung der Gastgeber wusste bisher überaus zu überzeugen und wurde erst neunmal bezwungen. Albrechtsberg sammelt weiterhin fleißig Erfolge, deren Zahl sich mittlerweile auf sieben summiert. In der Bilanz kommen noch ein Unentschieden und eine Niederlage dazu. In den letzten fünf Partien rief der SV Albrechtsberg konsequent Leistung ab und holte zwölf Punkte.

Wann findet der Gast die Lösung für die eigene Abwehrmisere? Im Spiel gegen Albrechtsberg setzte es eine neuerliche Pleite, womit Lichtenau im Klassement weiter auf Rang neun liegt. Der Negativtrend hält an, mittlerweile kassierte der SV Lichtenau die dritte Pleite am Stück.

Am kommenden Samstag trifft der SV Albrechtsberg auf den USV St. Leonhard/HW, Lichtenau spielt am selben Tag gegen den USC Fels.

2. Klasse Wachau: SV Albrechtsberg – SV Lichtenau, 6:0 (4:0)

11 Florian Haidl 1:0

28 Lukas Krcmarik 2:0

34 Lukas Krcmarik 3:0

45 Lukas Krcmarik 4:0

76 Hannes Steyrer 5:0

87 Lukas Krcmarik 6:0

