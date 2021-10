Arnsdorf verliert gegen Getzersdorf erst in den letzten Minuten

Details Montag, 11. Oktober 2021 03:20

2. Klasse Wachau: Für Arnsdorf gab es in der Partie gegen Getzersdorf, an deren Ende vor mehr als 100 Besuchern eine 1:3-Niederlage stand, nichts zu holen. Der SC Getzersdorf hatte schon im Vorfeld Rückenwind. Da war es nur ein Leichtes, das Ding sicher nach Hause zu bringen. Oder doch nicht?

Kurz vor der Pause traf Bernhard Ruhofer für den SC Arnsdorf (43.). Einen Torerfolg in Halbzeit eins verbuchte lediglich das Schlusslicht, womit man eine knappe Führung mit in die Kabinen nahm.

Sieg in den Schlussminuten erkämpft

Die Gäste freuten sich noch über die Halbzeitführung. Doch die passende Antwort hatte Florian Brandl parat, als er in der 46. Minute zum 1:1-Ausgleich traf. Erst in den letzten Spielminuten sollten sich die Gastgeber doch noch durchsetzen. Für das zweite Tor von Getzersdorf war Fabian Friedl verantwortlich, der in der 88. Minute das 2:1 besorgte. Kurz darauf traf Viktor Matyi in der Nachspielzeit für das Heimteam (92.). Am Schluss siegte der SC Getzersdorf gegen Arnsdorf.

Getzersdorf stabilisiert nach dem Erfolg über den SC Arnsdorf die eigene Position im Klassement. Die Offensive des SC Getzersdorf in Schach zu halten ist kein Zuckerschlecken. Auch Arnsdorf war in diesem Spiel mehrmals überfordert. Bereits 25-mal schlugen die Angreifer von Getzersdorf in dieser Spielzeit zu. Der SC Getzersdorf knüpft mit dem Sieg an die guten Auftritte in der bisherigen Saison an. Insgesamt sammelte Getzersdorf fünf Siege, ein Unentschieden und kassierte nur zwei Niederlagen.

Wann bekommt der Gast die Defensivprobleme in den Griff? Nach der Niederlage gegen den SC Getzersdorf gerät der SC Arnsdorf immer weiter in die Bredouille. Vollstreckerqualitäten demonstrierte der SC Arnsdorf bislang noch nicht. Der Angriff von Arnsdorf ist mit sechs Treffern der erfolgloseste der 2. Klasse Wachau.

Arnsdorf kam in den letzten fünf Spielen nicht in Fahrt und steckte in dieser Zeit vier Niederlagen ein und entschied kein einziges Match für sich. Dagegen reitet Getzersdorf derzeit auf einer Welle des Erfolges. Vier Siege und ein Remis heißt hier die jüngste Bilanz.

Am kommenden Freitag tritt der SC Getzersdorf beim SV Spitz/Donau an, während der SC Arnsdorf zwei Tage später den SV Krumau/Kamp empfängt.

2. Klasse Wachau: SC Getzersdorf – SC Arnsdorf, 3:1 (0:1)

43 Bernhard Ruhofer 0:1

46 Florian Brandl 1:1

88 Fabian Friedl 2:1

92 Viktor Matyi 3:1

