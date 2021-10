Klarer Sieg bei Stein: USV Furth baut Super-Start aus

Details Sonntag, 17. Oktober 2021 03:38

2. Klasse Wachau: Mit 0:4 verlor der 1. FC Union Stein am vergangenen Samstag vor etwa 100 Zuschauern deutlich gegen den USV Furth. An den Kräfteverhältnissen kamen am Ende keine Zweifel auf. Der USV Furth löste die Pflichtaufgabe mit Bravour.

Christoph Leuthner brachte die Gäste in der siebten Minute nach vorn. Der Tabellenführer machte weiter Druck und erhöhte den Spielstand im Eilschritt durch einen Treffer von Nail Ulusoy (10.). Mit dem 3:0 durch Peter Engelhart schien die Partie bereits in der 32. Minute mit dem USV Furth einen sicheren Sieger zu haben. Der FC Union Stein ließ zumindest bis zur Pause kein weiteres Tor zu und so blieb es bis zum Halbzeitpfiff beim deutlichen Vorsprung des USV Furth.

Furth weiter ohne Punktverlust

Der FCU Stein wurde deutlich abgehängt, als der USV Furth durch David Überallauf 4:0 erhöhte (60.). Mit dem Schlusspfiff durch den Schiedsrichter siegte der USV Furth gegen den 1. FC Union Stein.

Trotz der Niederlage belegt der FC Union Stein weiterhin den achten Tabellenplatz. Drei Siege, ein Remis und fünf Niederlagen hat der Gastgeber derzeit auf dem Konto. Ausbaufähig: In den letzten fünf Partien kam der FCU Stein auf insgesamt nur vier Punkte und hätte somit noch einiges mehr holen können.

Mit dem Erfolg verbesserte der USV Furth die Ausgangslage im Rennen um den Gang nach oben. Mit nur drei Gegentoren hat der USV Furth die beste Defensive der 2. Klasse Wachau. Der USV Furth setzt den furiosen Saisonstart fort und hat nun schon neun Siege auf dem Konto.

Der 1. FC Union Stein tritt kommenden Samstag, um 17:00 Uhr, beim SV Albrechtsberg an. Drei Tage später empfängt der USV Furth den SV Droß.

2. Klasse Wachau: 1. FC Union Stein – USV Furth, 0:4 (0:3)

7 Christoph Leuthner 0:1

10 Nail Ulusoy 0:2

32 Peter Engelhart 0:3

60 David Ueberall 0:4

