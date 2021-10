Krems klarer Sieger gegen Arnsdorf

Details Samstag, 23. Oktober 2021 03:08

2. Klasse Wachau: Mit 1:5 verlor Arnsdorf am vergangenen Freitag deutlich gegen den ESV Krems. An den Kräfteverhältnissen kamen am Ende keine Zweifel auf. Der ESV Vorwärts Krems löste die Pflichtaufgabe vor rund 40 Fans mit Bravour.

In der 14. Minute brachte Dawid Sowizral den Ball im Netz des SC Arnsdorf unter. Muarem Hajrulahi erhöhte den Vorsprung des ESV Krems nach 23 Minuten auf 2:0. In der 28. Minute schoss Arnsdorf das letzte Tor dieser turbulenten Startphase - Ümit Gürsoy war der Torschütze. Bis zur Pause fiel kein weiteres Tor, sodass das Ergebnis noch Bestand hatte, als sich die Teams in die Pause verabschiedeten.

Adamek mit Doppelpack

Milan Adamek beförderte das Leder zum 3:1 des ESV Vorwärts Krems über die Linie (61.). Für ruhige Verhältnisse sorgte Meysam Asgar Zadeh, als er das 4:1 für die Gastgeber besorgte (80.). Adamek gelang in den Schlussminuten noch ein weiterer Treffer für den ESV Krems (83.). Letztlich feierte der ESV Vorwärts Krems gegen den SC Arnsdorf nach einer überzeugenden Darbietung einen verdienten Heimsieg.

Der ESV Krems belegt mit 20 Punkten den Aufstiegsrelegationsplatz. Die Saisonbilanz des ESV Vorwärts Krems sieht damit weiter sehr positiv aus. Bei sechs Siegen und zwei Unentschieden büßte der ESV Krems lediglich zwei Niederlagen ein. Sechs Spiele ist es her, dass der ESV Vorwärts Krems zuletzt eine Niederlage kassierte.

Arnsdorf holte auswärts bisher nur einen Zähler. Die Sorgen der Gäste sind nach der klaren Niederlage größer geworden. Die Ausbeute der Offensive ist beim SC Arnsdorf verbesserungswürdig, was man an den erst neun geschossenen Treffern eindeutig ablesen kann. Arnsdorf musste sich nun schon achtmal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Da der SC Arnsdorf insgesamt auch nur einen Sieg und ein Unentschieden vorweisen kann, sind die Aussichten ziemlich düster. Die letzten Spiele liefen enttäuschend und so gelang Arnsdorf auch nur ein Sieg in fünf Partien.

Nächster Prüfstein für den ESV Krems ist auf gegnerischer Anlage der SV Spitz/Donau (Sonntag, 14:00 Uhr). Tags zuvor misst sich der SC Arnsdorf mit dem SV Paudorf.

2. Klasse Wachau: ESV Vorwärts Krems – SC Arnsdorf, 5:1 (2:1)

14 Dawid Sowizral 1:0

23 Muarem Hajrulahi 2:0

28 Uemit Guersoy 2:1

61 Milan Adamek 3:1

80 Meysam Asgar Zadeh 4:1

83 Milan Adamek 5:1

