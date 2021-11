Getzersdorf siegt beim USV Leonhard/HW

Details Samstag, 30. Oktober 2021 02:44

2. Klasse Wachau: Durch ein 4:1 holte sich Getzersdorf vor rund 90 Fans drei Punkte bei St. Leonhard/HW. An der Favoritenstellung ließ der SC Getzersdorf keine Zweifel aufkommen und trug gegen den USV St. Leonhard/HW einen Sieg davon.

Ehe der Schiedsrichter die Akteure zur Pause bat, erzielte Gernot Marchat aufseiten von Getzersdorf das 1:0 (43.). Zur Pause waren die Gäste im Fahrwasser und verbuchten eine knappe Führung. Florian Brandl versenkte die Kugel zum 2:0 (47.). Das 1:2 von St. Leonhard/HW bejubelte Franz Purker (64.). Mit dem Tor zum 3:1 steuerte Brandl bereits seinen zweiten Treffer an diesem Tag bei (73.). Mario Weissinger überwand den gegnerischen Schlussmann zum 4:1 für den SC Getzersdorf (79.). Am Schluss gewann Getzersdorf gegen den USV St. Leonhard/HW.

Getzersdorf erster Verfolger des Führungsduos

Nach der klaren Pleite gegen den SC Getzersdorf steht St. Leonhard/HW mit dem Rücken zur Wand. Der USV St. Leonhard/HW musste schon 31 Gegentreffer hinnehmen. Nur zwei Mannschaften kassierten mehr Tore. In dieser Saison sammelte der USV St. Leonhard/HW bisher drei Siege und kassierte acht Niederlagen. Seit vier Spielen wartet St. Leonhard/HW schon auf einen dreifachen Punktgewinn.

Getzersdorf nimmt mit 25 Punkten den dritten Platz ein. Die Angriffsreihe des SC Getzersdorf lehrte ihre Gegner in aller Regelmäßigkeit das Fürchten, was die 33 geschossenen Tore eindrucksvoll unter Beweis stellen. Mit dem Sieg knüpfte der SC Getzersdorf an die bisherigen Saisonerfolge an. Insgesamt reklamiert Getzersdorf acht Siege und ein Remis für sich, während es nur zwei Niederlagen setzte. Seit neun Partien ist es keiner Mannschaft mehr gelungen, Getzersdorf zu besiegen.

Am kommenden Samstag trifft der USV St. Leonhard/HW auf den SV Krumau/Kamp, der SC Getzersdorf spielt am selben Tag gegen den 1. FC Union Stein.

2. Klasse Wachau: USV St. Leonhard/HW – SC Getzersdorf, 1:4 (0:1)

43 Gernot Marchat 0:1

47 Florian Brandl 0:2

64 Franz Purker 1:2

73 Florian Brandl 1:3

79 Mario Weissinger 1:4

