Heimniederlage gegen Albrechtsberg: USV Furth geht erstmals in dieser Saison leer aus

2. Klasse Wachau: Der USV Furth büßte mit der 2:3-Niederlage gegen den SV Albrechtsberg die Tabellenführung ein. Auf dem Papier hatte sich ein enges Match bereits abgezeichnet. Beim Blick auf das knappe Endergebnis wurde diese Erwartung letztlich bestätigt.

Das erste Tor des Spiels ging vor rund 180 Fans an Albrechtsberg. Allerdings gelang dies nur mithilfe des USV Furth, denn Unglücksrabe Kresnik Avdulahu beförderte den Ball ins eigene Netz (19.). Die passende Antwort hatte Patrik Kessl parat, als er in der 23. Minute zum Ausgleich traf. Das letzte Tor der turbulenten Startphase markierte Lukas Krcmarik in der 30. Minute. Der USV Furth glich bis zum Halbzeitpfiff nicht mehr aus. Schließlich schickte der Referee beide Teams mit der knappen Führung für den SV Albrechtsberg in die Kabinen.

Ausgleich gelang nicht mehr

Jakub Kuznik schoss die Kugel zum 3:1 für Albrechtsberg über die Linie (51.). Michael Siebenhandl verkürzte für den USV Furth später in der 61. Minute auf 2:3. Am Ende punktete der SV Albrechtsberg dreifach bei der Heimmannschaft.

Nach elf Spieltagen und nur einer Niederlage stehen für den USV Furth 30 Zähler zu Buche. 46 Tore – mehr Treffer als der USV Furth erzielte kein anderes Team der 2. Klasse Wachau.

Albrechtsberg macht es sich auf den Aufstiegsrängen gemütlich. Offensiv sticht der Spitzenreiter in den bisherigen Spielen deutlich hervor, was an 44 geschossenen Treffern leicht abzulesen ist. Mit vier Siegen in Folge ist der Gast so etwas wie die „Mannschaft der Stunde“.

Beide Teams fuhren in dieser Saison bisher zehn Siege ein.

Der USV Furth ist am kommenden Samstag zu Gast beim USC Fels. Der SV Albrechtsberg verabschiedet sich dann erst einmal in die Winterpause und ist das nächste Mal am 27.03.2022 bei Fels wieder gefordert.

2. Klasse Wachau: USV Furth – SV Albrechtsberg, 2:3 (1:2)

19 Eigentor durch Kresnik Avdulahu 0:1

23 Patrik Kessl 1:1

30 Lukas Krcmarik 1:2

51 Jakub Kuznik 1:3

61 Michael Siebenhandl 2:3

