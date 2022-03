Klarer Sieg beim USC Fels: Albrechtsberg auf Aufstiegskurs

Details Sonntag, 27. März 2022 00:56

2. Klasse Wachau: Knapp 120 Besucher kamen zum Rückrundenauftakt nach Fels am Wagram. Der SV Albrechtsberg kam gegen den USC Fels zu einem klaren 5:2-Erfolg. Was viele voraussagten, trat letztlich auch ein: Albrechtsberg wurde der Favoritenrolle gerecht. Im Hinspiel waren beide Kontrahenten beim 1:1 mit einer Punkteteilung auseinandergegangen.

Fels legte los wie die Feuerwehr und kam vor 120 Zuschauern durch Simon Lackner in der siebten Minute zum Führungstreffer. Jakub Kuznik trug sich in der 15. Spielminute in die Torschützenliste ein und glich zum 1:1 aus. Michal Krcmarik sorgte mit einem lupenreinen Hattrick für das 4:1 (23./39./45.) aus der Perspektive des SV Albrechtsberg. Zur Halbzeit blickte der Gast auf einen klaren Vorsprung gegen einen Gegner, den man deutlich beherrschte.

Krcmarik mit vier Treffern der Mann des Tages

Krcmarik legte in der 56. Minute zum 5:1 für den Spitzenreiter nach. Thomas Zeilinger schoss die Kugel zum 2:5 für den USC Fels über die Linie (57.). Letztlich fuhr Albrechtsberg einen souveränen Erfolg ein, dessen Grundstein im ersten Spielabschnitt gelegt worden war.

Durch die Schlappe fällt Fels auf den sechsten Tabellenplatz zurück. Die Gastgeber verbuchten insgesamt sieben Siege, zwei Remis und vier Niederlagen. Die Situation beim USC Fels bleibt angespannt. Gegen den SV Albrechtsberg kassierte man bereits die zweite Niederlage in Serie.

Die errungenen drei Zähler gingen für Albrechtsberg einher mit der Übernahme der Tabellenführung. Mit 49 geschossenen Toren gehört der SV Albrechtsberg offensiv zur Crème de la Crème der 2. Klasse Wachau. Albrechtsberg knüpft mit dem Sieg an die guten Auftritte in der bisherigen Saison an. Insgesamt sammelte der SV Albrechtsberg elf Siege, ein Unentschieden und kassierte nur eine Niederlage. Albrechtsberg scheint einfach niemand stoppen zu können. Beeindruckende fünf Siege in Serie stehen jetzt schon zu Buche.

Fels hat das nächste Spiel in zwei Wochen, am 10.04.2022 gegen den SC Getzersdorf. Der SV Albrechtsberg erwartet am Sonntag Getzersdorf.

2. Klasse Wachau: USC Fels – SV Albrechtsberg, 2:5 (1:4)

57 Thomas Zeilinger 2:5

56 Michal Krcmarik 1:5

45 Michal Krcmarik 1:4

39 Michal Krcmarik 1:3

23 Michal Krcmarik 1:2

15 Jakub Kuznik 1:1

7 Simon Lackner 1:0