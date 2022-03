Getzersdorf in Bestform: Kantersieg beim SV Krumau/Kamp

Details Montag, 28. März 2022 01:49

2. Klasse Wachau: Um die 80 Fans sahen das Spiel der 18. Runde in Krumau. Getzersdorf setzte sich standesgemäß gegen den Krumau/Kamp mit 6:2 durch. Ausgangslage? Vorab klar zugunsten des SC Getzersdorf. Und nach den 90 Minuten? Hat sich die Sichtweise bekräftigt. Das Hinspiel hatte der Gast durch ein 3:1 für sich entschieden.

Getzersdorf erwischte einen Blitzstart ins Spiel. Florian Brandl traf in der fünften Minute zur frühen Führung. Bereits in der zwölften Minute erhöhte Marcel Haslinger den Vorsprung des SC Getzersdorf auf 2:0. Der dritte Streich von Getzersdorf war Hakan Ersoy vorbehalten (16.), der einen Strafstoß verwandeln konnte. Noch vor der Halbzeit legte Brandl seinen zweiten Treffer nach (40.). Der SC Getzersdorf überwand in Person von Thomas Hirschböck den gegnerischen Schlussmann zum 5:0 (43.). Getzersdorf dominierte das Geschehen in Durchgang eins nach Belieben und schenkte Krumau bis zur Pause einen drückenden Rückstand ein. Viktor Matyi schraubte das Ergebnis in der 70. Minute mit dem 6:0 für den SC Getzersdorf in die Höhe. Lukas Leidenfrost versenkte den Ball in der 81. Minute im Netz von Getzersdorf. Der SV Krumau/Kamp zeigte zumindest Moral und Miroslav Toth schoss in der 89. Minute vom Elfmeterpunkt aus das Tor zum 2:6. Schließlich strich der SC Getzersdorf die Optimalausbeute gegen die Gastgeber ein.

Entscheidung schon vor der Pause gefallen

Der Krumau/Kamp muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Die Sorgen von Krumau sind nach der klaren Niederlage größer geworden. 11:38 – das Torverhältnis des SV Krumau/Kamp spricht eine mehr als deutliche Sprache. Der Krumau/Kamp musste sich nun schon zehnmal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Da Krumau insgesamt auch nur einen Sieg und zwei Unentschieden vorweisen kann, sind die Aussichten ziemlich düster. Die Form der letzten fünf Spiele ließ zu wünschen übrig, sodass der SV Krumau/Kamp in dieser Zeit nur einmal gewann.

Durch den Erfolg verbesserte sich Getzersdorf im Klassement auf Platz drei. Offensiv sticht der SC Getzersdorf in den bisherigen Spielen deutlich hervor, was an 42 geschossenen Treffern leicht abzulesen ist. Die Saisonbilanz von Getzersdorf sieht damit weiter sehr positiv aus. Bei zehn Siegen und einem Unentschieden büßte der SC Getzersdorf lediglich zwei Niederlagen ein. Elf Spiele währt bereits die Serie, in der Getzersdorf ungeschlagen ist.

Am Sonntag muss der Krumau/Kamp beim USV Furth ran, zeitgleich wird der SC Getzersdorf vom SV Albrechtsberg in Empfang genommen.

2. Klasse Wachau: SV Krumau/Kamp – SC Getzersdorf, 2:6 (0:5)

89 Miroslav Toth 2:6

81 Lukas Leidenfrost 1:6

70 Viktor Matyi 0:6

43 Thomas Hirschboeck 0:5

40 Florian Brandl 0:4

16 Hakan Ersoy 0:3

12 Marcel Haslinger 0:2

5 Florian Brandl 0:1