Union Stein siegt: Gebrauchter Tag für ESV Krems

Details Sonntag, 03. April 2022 01:18

2. Klasse Wachau: Auf dem Papier der Favorit, auf dem Platz der Unterlegene: der ESV Vorwärts Krems patzte vor rund 35 Fans beim 1. FC Union Stein überraschend deutlich mit 0:3. Gegen den FC Union Stein setzte es für den ESV Krems eine ungeahnte Pleite. Der ESV Vorwärts Krems war aus dem Hinspiel als Sieger hervorgegangen und hatte sich mit 2:0 durchgesetzt.

Marcel Hermann brachte den FCU Stein in der 23. Minute in Front. Jan Thuis schoss die Kugel zum 2:0 für die Heimmannschaft über die Linie (35.). Mit der Führung für den 1. FC Union Stein ging es in die Kabine. Mit dem 3:0 sicherte Thuis dem FC Union Stein nicht nur den Sieg, sondern erzielte auch seinen zweiten Tagestreffer (73.). Letztlich fuhr der FCU Stein einen souveränen Erfolg ein, dessen Grundstein im ersten Spielabschnitt gelegt worden war.

Stein setzt sich vom Tabellenende ab

Der 1. FC Union Stein muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Durch den Erfolg verbesserte sich der FC Union Stein im Klassement auf Platz neun. Der FCU Stein verbuchte insgesamt vier Siege, ein Remis und acht Niederlagen. Nach fünf sieglosen Spielen ist der 1. FC Union Stein wieder in der Erfolgsspur.

Trotz der Niederlage belegt der ESV Krems weiterhin den sechsten Tabellenplatz. Sieben Siege, zwei Remis und fünf Niederlagen hat der Gast momentan auf dem Konto.

Am nächsten Sonntag reist der FC Union Stein zum SV Paudorf, zeitgleich empfängt der ESV Vorwärts Krems den USV Furth.

2. Klasse Wachau: 1. FC Union Stein – ESV Vorwärts Krems, 3:0 (2:0)

73 Jan Thuis 3:0

35 Jan Thuis 2:0

23 Marcel Hermann 1:0