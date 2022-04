Heimsieg gegen Krumau: USV Furth weiter auf Aufstiegskurs

Details Montag, 04. April 2022 01:25

2. Klasse Wachau: Etwas mehr als 120 Zuschauer kamen zur Anton-Brandl-Sportanlage nach Furth. Der Krumau/Kamp konnte dem USV Furth nicht viel entgegensetzen und verlor das Spiel mit 0:3. Der USV Furth hatte schon im Vorfeld Rückenwind. Da war es nur ein Leichtes, das Ding sicher nach Hause zu bringen. Die Kräfteverhältnisse im Hinspiel waren deutlich verteilt gewesen: Die Gastgeber hatten einen klaren 6:0-Sieg gefeiert.

In der 38. Minute traf der Spitzenreiter durch Robert Vanis zum ersten Mal ins Schwarze. Einen Torerfolg in Halbzeit eins verbuchte lediglich der USV Furth, womit man eine knappe Führung mit in die Kabinen nahm. In der 57. Minute bejubelte der USV Furth das 2:0 und wieder ließ sich Robert Vanis als Torschütze feiern. Kresnik Avdulahu baute den Vorsprung des USV Furth in der 84. Minute mit einem Freistoß-Treffer aus. Ein starker Auftritt ermöglichte dem USV Furth am Sonntag einen ungefährdeten Erfolg gegen Krumau.

Furth führt die Liga an

Der USV Furth mischt nach dem Zu-null-Sieg weiter vorne mit. Beim USV Furth greift die alte Fußballweisheit, wonach der Angriff Spiele gewinnt, die Abwehr aber Meisterschaften. Mit gerade einmal sieben Gegentoren stellt der USV Furth die beste Defensive der 2. Klasse Wachau. Nur einmal gab sich der USV Furth bisher geschlagen. In den letzten fünf Partien rief der USV Furth konsequent Leistung ab und holte zwölf Punkte.

Nach der empfindlichen Schlappe steckt der SV Krumau/Kamp weiter im Schlamassel. Die Offensive des Gasts zeigt sich bislang äußerst abschlussschwach – elf geschossene Treffer stellen den schlechtesten Ligawert dar. Mit nun schon elf Niederlagen, aber nur einem Sieg und zwei Unentschieden sind die Aussichten des Krumau/Kamp alles andere als positiv. Der Negativtrend hält an, mittlerweile kassierte Krumau die dritte Pleite am Stück.

Am nächsten Sonntag reist der USV Furth zum ESV Vorwärts Krems, zeitgleich empfängt der SV Krumau/Kamp den SV Albrechtsberg.

2. Klasse Wachau: USV Furth – SV Krumau/Kamp, 3:0 (1:0)

84 Kresnik Avdulahu 3:0

57 Robert Vanis 2:0

38 Robert Vanis 1:0