Kantersieg in Krems: USV Furth weiter auf Aufstiegskurs

Details Samstag, 09. April 2022 01:23

2. Klasse Wachau: Der USV Furth kannte mit seinem hoffnungslos unterlegenen Gegner keine Gnade und trug vor knapp 60 Fans einen 7:0-Erfolg davon. Als Favorit rein – als Sieger raus. Der USV Furth hat alle Erwartungen erfüllt. Im Hinspiel hatte der Ligaprimus einen 1:0-Sieg für sich verbucht.

Kaum war das Spiel angepfiffen, lagen die Gäste bereits in Front. Robert Vanis markierte in der fünften Minute die Führung. Der USV Furth machte weiter Druck und erhöhte den Spielstand im Eilschritt durch einen Treffer von Michael Siebenhandl (6.). Der Unparteiische beendete die erste Halbzeit, ohne dass weitere Tore fielen. Mit dem 3:0 von Patrik Kessl für den USV Furth war das Spiel eigentlich schon entschieden (50.). Peter Engelhart gelang ein Doppelpack (56./58.), mit dem er das Ergebnis auf 5:0 hochschraubte. Vanis (60.) und Kessl (66.) brachten den USV Furth mit zwei schnellen Treffern weiter nach vorne. Der USV Furth überrannte den ESV Krems förmlich mit sieben Toren und fährt so mit einem verdienten Sieg in der Tasche nach Hause.

Der Tabellenführer überrollt Krems

Der ESV Vorwärts Krems muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Mit 23 Zählern aus 15 Spielen steht der Gastgeber momentan im vorderen Mittelfeld der Tabelle. Sieben Siege, zwei Remis und sechs Niederlagen hat der ESV Krems momentan auf dem Konto. In den letzten fünf Spielen hätte durchaus mehr herausspringen können für den ESV Vorwärts Krems, sodass man lediglich drei Punkte holte.

Nachdem der USV Furth hinten nichts anbrennen ließ und vorne Kaltschnäuzigkeit bewies, ist der USV Furth weiter im Rennen um die vorderen Plätze. Am USV Furth gab es kaum ein Vorbeikommen, sodass die Hintermannschaft erst siebenmal überwunden wurde – bis dato der Bestwert der 2. Klasse Wachau. Nur einmal gab sich der USV Furth bisher geschlagen. Die letzten Resultate des USV Furth konnten sich sehen lassen – zwölf Punkte aus fünf Partien.

Kommende Woche tritt der ESV Krems beim SV Albrechtsberg an (Sonntag, 16:30 Uhr), parallel genießt der USV Furth Heimrecht gegen den SV Paudorf.

2. Klasse Wachau: ESV Vorwärts Krems – USV Furth, 0:7 (0:2)

66 Patrik Kessl 0:7

60 Robert Vanis 0:6

58 Peter Engelhart 0:5

56 Peter Engelhart 0:4

50 Patrik Kessl 0:3

6 Michael Siebenhandl 0:2

5 Robert Vanis 0:1