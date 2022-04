SV Spitz beim SV Lichtenau im Torrausch

Details Sonntag, 17. April 2022 01:20

2. Klasse Wachau: Ein einseitiges Torfestival lieferten sich Lichtenau und der SV Spitz vor rund 130 Besuchern mit dem Endstand von 0:6. Ausgangslage? Vorab klar zugunsten von Spitz. Und nach den 90 Minuten? Hat sich die Sichtweise bekräftigt. Das Hinspiel war eine Demonstration des Gasts gewesen, als man die Partie mit 5:0 für sich entschieden hatte.

Der SV Spitz/Donau ging in der siebten Minute durch einen Treffer von Luca Söllner in Führung. In der 28. Minute erhöhte Christoph Fertl auf 2:0 für den SV Spitz. Als manch einer bereits mit den Gedanken in der Halbzeitpause war, besorgte der SV Spitz/Donau durch Söllner noch das 3:0 (45.). Zur Halbzeit blickte der SV Spitz auf einen klaren Vorsprung gegen einen Gegner, den man deutlich beherrschte. Erwin Denk schraubte das Ergebnis in der 49. Minute mit dem 4:0 für Spitz in die Höhe. Der fünfte Streich des SV Spitz/Donau war Dominik Rester vorbehalten (79.). Andreas Donabaum stellte wenige Minuten vor dem Schlusspfiff den Stand von 6:0 für den SV Spitz her (90.). Mit dem Spielende fuhr der SV Spitz/Donau einen Kantersieg ein. Bereits vor dem Seitenwechsel war für den SV Lichtenau klar, dass gegen Spitz heute kein Kraut gewachsen war.

Spitz weiter im Verfolgerfeld

Nach der empfindlichen Schlappe steckt Lichtenau weiter im Schlamassel. Mit nun schon neun Niederlagen, aber nur fünf Siegen und einem Unentschieden sind die Aussichten der Heimmannschaft alles andere als positiv.

Durch den nie gefährdeten Sieg gegen den SV Lichtenau festigte der SV Spitz den vierten Tabellenplatz. Die bisherige Spielzeit von Spitz ist weiter von Erfolg gekrönt. Der SV Spitz/Donau verbuchte insgesamt elf Siege und ein Remis und musste erst zwei Niederlagen hinnehmen. Seit fünf Begegnungen hat der SV Spitz das Feld nicht mehr als geschlagene Mannschaft verlassen.

Mehr als zwei Tore pro Spiel musste Lichtenau im Schnitt hinnehmen – ein deutliches Zeichen dafür, wo der Schuh in der bisherigen Spielzeit drückt. Zum Vergleich: Spitz kassierte insgesamt gerade einmal 1,21 Gegentreffer pro Begegnung.

Der SV Lichtenau hat das nächste Spiel erst in zwei Wochen, am 01.05.2022 gegen den USV St. Leonhard/HW. Am Sonntag empfängt der SV Spitz/Donau St. Leonhard/HW.

2. Klasse Wachau: SV Lichtenau – SV Spitz/Donau, 0:6 (0:3)

7 Luca Soellner 0:1

28 Christoph Fertl 0:2

45 Luca Soellner 0:3

49 Erwin Denk 0:4

79 Dominik Rester 0:5

90 Andreas Donabaum 0:6