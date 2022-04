Albrechtsberg zerschießt den SV Paudorf

Details Sonntag, 24. April 2022 01:07

2. Klasse Wachau: Der SV Albrechtsberg kannte mit seinem hoffnungslos unterlegenen Gegner vor rund 90 Fans keine Gnade und trug einen 8:0-Erfolg davon. Ausgangslage? Vorab klar zugunsten von Albrechtsberg. Und nach den 90 Minuten? Hat sich die Sichtweise bekräftigt. Im Hinspiel hatte der SV Albrechtsberg den SV Paudorf in die Schranken gewiesen und mit 5:1 gesiegt.

Kaum war das Spiel angepfiffen, lag Albrechtsberg bereits in Front. Lukas Krcmarik markierte in der fünften Minute die Führung. Michal Krcmarik glänzte an diesem Tag besonders. Er traf im Doppelpack für die Gäste (36./44.). Der SV Albrechtsberg gab in Durchgang eins klar den Ton an. Folgerichtig stand zur Pause eine klare Führung auf dem Zettel. Mit Toren von Jakub Kuznik (52./65.) und Markus Gromann (60.) zeigte Albrechtsberg weiterhin klar, wer dieses Spiel beherrschte. Der siebte Streich des SV Albrechtsberg war Lukas Krcmarik vorbehalten (81.). Ehe der Abpfiff ertönte, war es Kuznik, der das 8:0 aus Sicht von Albrechtsberg perfekt machte (90.). Schlussendlich setzte sich der SV Albrechtsberg mit acht Toren durch und machte bereits vor dem Seitenwechsel klar, welche Mannschaft als Sieger vom Platz gehen würde.

20 Saisontore von Lukas Krcmarik

Ligaweit fängt kein Team mehr Gegentreffer als Paudorf. Man kassierte bereits 82 Tore gegen sich. Im Angriff des Heimteams herrscht Flaute. Erst 17-mal brachte der SV Paudorf den Ball im gegnerischen Tor unter. Paudorf verbuchte insgesamt einen Sieg, ein Remis und 15 Niederlagen. Der SV Paudorf wartet schon seit neun Spielen auf einen Sieg.

Die Defensive von Albrechtsberg (15 Gegentreffer) gehört zum Besten, was die 2. Klasse Wachau zu bieten hat. Der SV Albrechtsberg sammelt weiterhin fleißig Erfolge, deren Zahl sich mittlerweile auf 14 summiert. In der Bilanz kommen noch ein Unentschieden und eine Niederlage dazu. Acht Spiele währt bereits die Serie, in der Albrechtsberg ungeschlagen ist.

Am nächsten Sonntag reist Paudorf zum USC Fels, zeitgleich empfängt der SV Albrechtsberg den SV Droß.

2. Klasse Wachau: SV Paudorf – SV Albrechtsberg, 0:8 (0:3)

90 Jakub Kuznik 0:8

81 Lukas Krcmarik 0:7

65 Jakub Kuznik 0:6

60 Markus Gromann 0:5

52 Jakub Kuznik 0:4

44 Michal Krcmarik 0:3

36 Michal Krcmarik 0:2

5 Lukas Krcmarik 0:1