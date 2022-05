Erfolgsserie des SV Spitz hält auch gegen Union Stein weiter an

Details Sonntag, 01. Mai 2022 05:12

2. Klasse Wachau: Der SV Spitz/Donau gewann das Sonntagsspiel gegen den FC Union Stein vor mehr als 60 Besuchern mit 3:1. Der SV Spitz war als klarer Favorit ins Spiel gegangen und enttäuschte die eigenen Anhänger nicht. Im Hinspiel hatten die Gäste keinen Zweifel an der eigenen Klasse aufkommen lassen und das Duell mit 5:1 gewonnen.

Lange Zeit passierte nicht viel in diesem Spiel. Als manch einer bereits mit den Gedanken in der Halbzeitpause war, besorgte Ivan Cermak auf Seiten von Spitz das 1:0 (44.). Einen Torerfolg in Halbzeit eins verbuchte lediglich der SV Spitz/Donau, womit man eine knappe Führung mit in die Kabinen nahm. Durch ein Eigentor von Marco Flicker verbesserte der SV Spitz den Spielstand kurz nach Wiederbeginn auf 2:0 für sich (46.). In der 79. Spielminute setzte sich der SV Spitz/Donau erneut durch und Luca Söllner erzielte das vorentscheidende 3:0. Kurz vor Ultimo war noch Jakob Pirker zur Stelle und zeichnete für das erste Tor des FCU Stein verantwortlich (88.). Als der Referee die Begegnung schließlich abpfiff, waren die Gastgeber vor heimischer Kulisse mit 1:3 geschlagen.

Spitz weiter erster Verfolger des Leaders

Nach 18 absolvierten Begegnungen nimmt der 1. FC Union Stein den achten Platz in der Tabelle ein. Der FC Union Stein kassiert weiterhin fleißig Niederlagen, deren Zahl sich mittlerweile auf zehn summiert. Ansonsten stehen noch sechs Siege und zwei Unentschieden in der Bilanz. Der FCU Stein baut die Mini-Serie von zwei Siegen nicht aus.

Der SV Spitz stabilisiert nach dem Erfolg über den 1. FC Union Stein die eigene Position im Klassement. Mit dem Sieg baute der SV Spitz/Donau die erfolgreiche Saisonbilanz aus. Bislang holte Spitz 14 Siege, ein Remis und kassierte erst zwei Niederlagen. Seit acht Partien ist es keiner Mannschaft mehr gelungen, den SV Spitz zu besiegen.

Auf zehntem Rang hielt sich der FC Union Stein in der ersten Hälfte des Fußballjahres noch zurück, in der Rückrundentabelle hat die Equipe dagegen aktuell die fünfte Position inne.

Während der FCU Stein am nächsten Sonntag (16:30 Uhr) beim SV Lichtenau gastiert, duelliert sich Spitz zeitgleich mit dem USV Furth.

2. Klasse Wachau: 1. FC Union Stein – SV Spitz/Donau, 1:3 (0:1)

88 Jakob Pirker 1:3

79 Luca Soellner 0:3

46 Eigentor durch Marco Flicker 0:2

44 Ivan Cermak 0:1