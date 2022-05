Der SC Getzersdorf deklassiert den SV Droß

Details Montag, 16. Mai 2022 01:05

2. Klasse Wachau: Getzersdorf kannte mit seinem hoffnungslos unterlegenen Gegner vor etwa 100 fußballbegeisterten Zuschauern keine Gnade und trug einen 6:0-Erfolg davon. Die Gastgeber ließen keine Zweifel an der Ausgangslage aufkommen und feierten gegen den SV Droß einen klaren Erfolg. Das Hinspiel, das 3:0 geendet war, hatte seinen Sieger mit dem SC Getzersdorf gefunden.

Der SV Droß musste an diesem Tag auf Topscorer Michal Pavalek verzichten. Sein Vertreter Timo Mantler musste jedoch schon nach neun Minuten verletzt ausgewechselt werden. Für das 1:0 und 2:0 war Marcel Haslinger verantwortlich. Der Akteur traf gleich zweimal ins Schwarze (22./44.). Mit der Führung und einer drückenden Überlegenheit für Getzersdorf ging es in die Kabine. Florian Brandl ließ den Anhang des SC Getzersdorf unter den 100 Zuschauern jubeln und dank des nun deutlichen Vorsprungs (noch mehr) vom Sieg träumen. Haslinger gelang ein Doppelpack (53./58.), mit dem er das Ergebnis auf 5:0 hochschraubte. Die Gastgeber hatten noch weitere gute Möglichkeiten, vergaben diese aber. Es waren nur noch wenige Augenblicke zu spielen, als Hakan Ersoy für einen weiteren Treffer sorgte (91.). Am Schluss schlug Getzersdorf den SV Droß vor eigenem Publikum und rief dabei eine souveräne Leistung ab.

Vierfacher Haslinger: Getzersdorf ließ den Gästen keine Chance

Durch den nie gefährdeten Sieg gegen den SV Droß festigte der SC Getzersdorf den vierten Tabellenplatz. Die Angriffsreihe von Getzersdorf lehrte ihre Gegner in aller Regelmäßigkeit das Fürchten, was die 71 geschossenen Tore eindrucksvoll unter Beweis stellen. Der SC Getzersdorf sammelt weiterhin fleißig Erfolge, deren Zahl sich mittlerweile auf 14 summiert. In der Bilanz kommen noch ein Unentschieden und drei Niederlagen dazu. Getzersdorf befindet sich auf Kurs und holte in den vergangenen fünf Spielen zwölf Punkte.

Der SV Droß rangiert mit 32 Zählern auf dem sechsten Platz des Tableaus. Zehn Siege, zwei Remis und acht Niederlagen hat der Gast momentan auf dem Konto.

Als Nächstes steht für den SC Getzersdorf eine Auswärtsaufgabe an. Am Sonntag (17:00 Uhr) geht es gegen den SC Arnsdorf. Der SV Droß empfängt parallel den SV Krumau/Kamp.

2. Klasse Wachau: SC Getzersdorf – SV Droß, 6:0 (2:0)

91 Hakan Ersoy 6:0

58 Marcel Haslinger 5:0

53 Marcel Haslinger 4:0

51 Florian Brandl 3:0

44 Marcel Haslinger 2:0

22 Marcel Haslinger 1:0