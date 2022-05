SV Spitz obenauf im Topspiel gegen den USC Fels

Details Samstag, 21. Mai 2022 01:45

2. Klasse Wachau: Mit dem SV Spitz/Donau und dem USC Fels trafen sich am Freitag zwei Topteams vor etwa 100 Besuchern. Für den Gast schien der SV Spitz aber eine Nummer zu groß, sodass am Ende eine 1:4-Niederlage stand. Im Vorfeld war man sich einig, dass der Sieger nur SV Spitz/Donau heißen konnte. Der Verlauf der 90 Minuten bestätigte schließlich diesen Eindruck. Im Hinspiel waren die Kontrahenten mit einem 2:2 auseinandergegangen und hatten sich die Punkte geteilt.

In der zwölften Minute ging Fels in Front. Simon Lackner war es, der vor 100 Zuschauern zur Stelle war und einen Konter erfolgreich abschloss. Eine starke Leistung zeigte Peter Donabaum, der sich mit einem Doppelpack für Spitz beim Trainer empfahl (22./29.) und das Spiel drehte. Mit einem Tor Vorsprung für den Gastgeber ging es für die beiden Teams nach dem Pausenpfiff in die Kabinen. Erwin Denk trug sich in der 47. Spielminute in die Torschützenliste einund köpfte zum 3:1 ein. In ruhiges Fahrwasser brachte der SV Spitz sich, indem Luca Söllner das 4:1 erzielte (90.). Letzten Endes ging Spitz im Duell mit dem USC Fels als Sieger hervor.

Der SV Spitz wahrt seine "kleine" Titelchance

Durch die drei Punkte gegen Fels steht der SV Spitz/Donau auf Platz zwei. Die Defensive des SV Spitz (22 Gegentreffer) gehört zum Besten, was die 2. Klasse Wachau zu bieten hat. Spitz sammelt weiterhin fleißig Erfolge, deren Zahl sich mittlerweile auf 16 summiert. In der Bilanz kommen noch ein Unentschieden und drei Niederlagen dazu. Zuletzt lief es erfreulich für den SV Spitz/Donau, was zwölf Punkte aus den letzten fünf Spielen belegen.

Der USC Fels hat 35 Zähler auf dem Konto und steht auf Rang fünf. Elf Siege, zwei Remis und sieben Niederlagen hat Fels momentan auf dem Konto.

Nächsten Sonntag (17:00 Uhr) gastiert der SV Spitz beim SC Getzersdorf, der USC Fels empfängt zeitgleich den SV Lichtenau.

2. Klasse Wachau: SV Spitz/Donau – USC Fels, 4:1 (2:1)

90 Luca Soellner 4:1

47 Erwin Denk 3:1

29 Peter Donabaum 2:1

22 Peter Donabaum 1:1

12 Simon Lackner 0:1