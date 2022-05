Albrechtsberg liest Lichtenau die Leviten

Details Sonntag, 22. Mai 2022 01:30

2. Klasse Wachau: Der SV Albrechtsberg erteilte dem SV Lichtenau vor etwa 150 Zuschauern eine Lehrstunde und gewann mit 5:0. An der Favoritenstellung ließ Albrechtsberg keine Zweifel aufkommen und trug gegen Lichtenau einen Sieg davon. Bereits das Hinspiel hatte der SV Albrechtsberg für sich entschieden und einen 6:0-Sieg gefeiert.

Für den Führungstreffer der Gäste zeichnete Michal Krcmarik verantwortlich (23.). Lukas Krcmarik erhöhte den Vorsprung von Albrechtsberg nach 28 Minuten auf 2:0. Die Hintermannschaft des SV Lichtenau ließ bis zur Pause kein weiteres Tor zu und es ging bei unverändertem Stand in die Kabinen. Der SV Albrechtsberg baute die Führung aus, indem Jakub Kuznik zwei Treffer nachlegte (64./80.). Lukas Krcmarik war es, der kurz vor Ultimo das 5:0 besorgte und Albrechtsberg inklusive Anhang damit von höheren Gefilden träumen lässt (89.). Der SV Albrechtsberg überrannte Lichtenau förmlich mit fünf Toren und fährt so mit einem verdienten Sieg in der Tasche nach Hause.

Krcmariks und Kuznik als Sieggaranten

Die Abwehrprobleme des SV Lichtenau bleiben akut, sodass die Gastgeber weiter in der unteren Tabellenregion herumkrebsen. Insbesondere an vorderster Front kommt der SV Lichtenau nicht zur Entfaltung, sodass nur 22 erzielte Treffer auf das Konto von Lichtenau gehen. Lichtenau musste sich nun schon 14-mal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Da der SV Lichtenau insgesamt auch nur fünf Siege und ein Unentschieden vorweisen kann, sind die Aussichten ziemlich düster. Die Misere von Lichtenau hält an. Insgesamt kassierte der SV Lichtenau nun schon sechs Niederlagen am Stück.

Durch den nie gefährdeten Sieg gegen Lichtenau festigte Albrechtsberg den dritten Tabellenplatz. 80 Tore – mehr Treffer als der SV Albrechtsberg erzielte kein anderes Team der 2. Klasse Wachau. Albrechtsberg sammelt weiterhin fleißig Erfolge, deren Zahl sich mittlerweile auf 16 summiert. In der Bilanz kommen noch ein Unentschieden und drei Niederlagen dazu.

Als Nächstes steht für den SV Lichtenau eine Auswärtsaufgabe an. Am Sonntag (17:00 Uhr) geht es gegen den USC Fels. Der SV Albrechtsberg empfängt parallel den USV St. Leonhard/HW.

2. Klasse Wachau: SV Lichtenau – SV Albrechtsberg, 0:5 (0:2)

89 Lukas Krcmarik 0:5

80 Jakub Kuznik 0:4

64 Jakub Kuznik 0:3

28 Lukas Krcmarik 0:2

23 Michal Krcmarik 0:1