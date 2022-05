Krems verliert Heimspiel gegen Droß

Details Sonntag, 29. Mai 2022 01:17

2. Klasse Wachau: Der SV Droß erreichte vor rund 70 Zuschauern einen 4:1-Erfolg beim ESV Vorwärts Krems. Der SV Droß ließ keine Zweifel an der Ausgangslage aufkommen und feierte gegen den ESV Krems einen klaren Erfolg. Der ESV Vorwärts Krems war beim 1:0 als Sieger des Hinspiels hervorgegangen.

Michal Pavelek brachte den SV Droß in der 34. Spielminute in Führung. Die Pausenführung des Gasts fiel knapp aus. Der SV Droß erzielte durch Michael Stöller in der 53. Minute das 2:0. In der 55. Minute brachte Jan Marcin den Ball im Netz des SV Droß unter und sorgte für den 2:1-Anschlusstreffer. Doppelpack für den SV Droß: Nach seinem ersten Tor (74.) markierte Alexander Weber wenig später seinen zweiten Treffer (76.). Ein starker Auftritt ermöglichte dem SV Droß am Samstag einen ungefährdeten Erfolg gegen den ESV Krems.

Anschlusstor von Marcin bleibt nur ein Ehrentreffer

Mit 29 gesammelten Zählern hat der ESV Vorwärts Krems den achten Platz im Klassement inne. Neun Siege, zwei Remis und zehn Niederlagen haben die Gastgeber derzeit auf dem Konto. Der ESV Krems baut die Mini-Serie von zwei Siegen nicht aus.

Kurz vor Saisonende besetzt der SV Droß mit 38 Punkten den sechsten Tabellenplatz. Der SV Droß verbuchte insgesamt zwölf Siege, zwei Remis und acht Niederlagen. Durch den klaren Erfolg über den ESV Vorwärts Krems ist der SV Droß weiter im Aufwind.

Am nächsten Sonntag reist der ESV Krems zum SC Arnsdorf, zeitgleich empfängt der SV Droß den SV Paudorf.

2. Klasse Wachau: ESV Vorwärts Krems – SV Droß, 1:4 (0:1)

76 Alexander Weber 1:4

74 Alexander Weber 1:3

55 Jan Marcin 1:2

53 Michael Stoeller 0:2

34 Michal Pavelek 0:1