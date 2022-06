Arnsdorf bezwingt den ESV Krems

Details Montag, 06. Juni 2022 01:40

2. Klasse Wachau: Für den ESV Vorwärts Krems gab es in der Partie gegen den SC Arnsdorf, an deren Ende vor etwa 75 Besuchern eine 0:2-Niederlage stand, nichts zu holen. Die Experten wiesen dem ESV Krems vor dem Match gegen Arnsdorf die Favoritenrolle zu, der Spielverlauf belehrte sie letzten Endes jedoch eines Besseren. Bereits das Hinspiel hatte der ESV Vorwärts Krems für sich entschieden und einen 5:1-Sieg gefeiert.

In Minute 39 traf der SC Arnsdorf zum ersten Mal ins Schwarze. Markus Schütz ließ sich als Torschütze feiern. Der Halbzeitpfiff war noch nicht ertönt, als der Gastgeber seinen zweiten Treffer nachlegte (44.). Ümit Gürsoy war es, der auf 2:0 erhöhte. Den Grundstein für den Sieg über den ESV Krems legte Arnsdorf bereits in Halbzeit eins. Da in Durchgang zwei keine weiteren Treffer mehr fielen, war der Pausenstand am Ende auch das Endergebnis.

Arnsdorf erobert Platz zehn

Der SC Arnsdorf muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als drei Gegentreffer pro Spiel. Kurz vor Saisonende belegt Arnsdorf mit 17 Punkten den zehnten Tabellenplatz. Der SC Arnsdorf bessert seine eher dürftige Bilanz auf und kommt nun auf insgesamt fünf Siege, zwei Unentschieden und 15 Pleiten.

Der ESV Vorwärts Krems befindet sich mit 29 Zählern kurz vor dem Abschluss der Saison im Niemandsland der Tabelle.

Am nächsten Sonntag reist Arnsdorf zum SV Paudorf, zeitgleich empfängt der ESV Krems den SV Spitz/Donau.

2. Klasse Wachau: SC Arnsdorf – ESV Vorwärts Krems, 2:0 (2:0)

44 Uemit Guersoy 2:0

39 Markus Schuetz 1:0