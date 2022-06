Souveräner Dreier des SC Getzersdorf gegen St. Leonhard/HW

Details Sonntag, 12. Juni 2022 01:35

2. Klasse Wachau: Rund 50 Fans kamen zum Spiel der 25. Runde nach Getzersdorf. Getzersdorf kam gegen St. Leonhard/HW zu einem klaren 6:3-Erfolg. Der SC Getzersdorf setzte sich standesgemäß gegen den USV St. Leonhard/HW durch. Das Hinspiel hatte Getzersdorf deutlich mit 4:1 gewonnen.

Die Gastgeber erwischten einen Blitzstart ins Spiel. Hakan Ersoy traf in der sechsten Minute per Freistoß zur frühen Führung. Der SC Getzersdorf machte weiter Druck und erhöhte den Spielstand im Eilschritt durch einen Treffer von Mario Weissinger (7.). Das 1:2 von St. Leonhard/HW bejubelte Franz Purker (26.). Doppelpack für Getzersdorf: Nach seinem ersten Tor (32.) markierte Marcel Haslinger wenig später seinen zweiten Treffer (34.). Noch vor der Halbzeit legte Weissinger seinen zweiten Treffer nach (45.). Nach dem souveränen Auftreten des SC Getzersdorf überraschte es kaum einen Zuschauer, dass zur Pause eine deutliche 5:1-Führung stand. Den Vorsprung von Getzersdorf ließ Florian Brandl in der 53. Minute anwachsen. Damach schalteten die Hausherren etwas zurück. Dominik Rauchecker beförderte das Leder zum 2:6 des USV St. Leonhard/HW in die Maschen (78.). Kurz vor Ultimo war noch Manuel Schachinger zur Stelle und zeichnete für das dritte Tor des Gasts verantwortlich (87.). Ein starker Auftritt ermöglichte dem SC Getzersdorf am Samstag einen ungefährdeten Erfolg gegen St. Leonhard/HW.

Getzersdorf jetzt auf Rang drei

Das Konto von Getzersdorf zählt mittlerweile 55 Punkte. Damit steht der SC Getzersdorf kurz vor Saisonende auf einem starken dritten Platz. Mit beeindruckenden 95 Treffern stellt Getzersdorf den besten Angriff der 2. Klasse Wachau. Nur viermal gab sich der SC Getzersdorf bisher geschlagen.

Der USV St. Leonhard/HW muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Trotz der Niederlage belegt St. Leonhard/HW weiterhin den neunten Tabellenplatz. Mit nun schon 16 Niederlagen, aber nur sechs Siegen und einem Unentschieden sind die Aussichten des USV St. Leonhard/HW alles andere als positiv.

Der Motor von St. Leonhard/HW stottert gegenwärtig – seit fünf Spielen ist man jetzt sieglos. Anders ist die Lage hingegen bei Getzersdorf, wo man insgesamt 55 Punkte auf dem Konto verbucht und damit den dritten Tabellenplatz einnimmt.

Am nächsten Sonntag reist der SC Getzersdorf zum 1. FC Union Stein, zeitgleich empfängt der USV St. Leonhard/HW den SV Krumau/Kamp.

