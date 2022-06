SV Spitz beendet Saison mit einem Paukenschlag gegen Paudorf

Details Samstag, 18. Juni 2022 01:18

2. Klasse Wachau: Für den Tabellenletzten endete die Saison mit einer desaströsen 0:15-Niederlage gegen den SV Spitz am letzten Spieltag. Damit wurde Spitz der Favoritenrolle vor rund 60 Fans vollends gerecht. Im Hinspiel hatten beide Mannschaften ein spannendes Duell geboten, das die Heimmannschaft letztendlich mit 5:4 für sich entschieden hatte.

Der Tabellenprimus legte los wie die Feuerwehr und ließ durch einen Doppelschlag von Ivan Cermak aufhorchen (10./14.). Mit einem schnellen Hattrick (19./23./24.) zum 5:0 schockte Christoph Fertl Paudorf. Peter Donabaum traf nach 34 Minuten zum 6:0. Fertl gelang ein weiterer Doppelpack (34./41.), mit dem er das Ergebnis auf 8:0 hochschraubte. Noch vor der Halbzeit legte Peter Donabaum seinen zweiten Treffer nach (43.). Der SV Spitz dominierte das Geschehen in Durchgang eins nach Belieben und schenkte dem SV Paudorf bis zur Pause einen drückenden Rückstand ein. Der SV Spitz/Donau schraubte das Ergebnis in der 50. Minute durch Luca Söllner mit dem 10:0 in die Höhe. Für das 11:0 und 12:0 war wieder Fertl verantwortlich. Der Akteur traf gleich zweimal ins Schwarze (63./72.). Für Paudorf war es ein Tag zum Vergessen. Thomas Lechner (76.), Armin Bruckner (85.) und Fertl (87.) machten das Unheil perfekt. Mit dem Abpfiff dieser 90 Minuten dürfte das Selbstbewusstsein des Gasts am Boden liegen. Der SV Spitz fuhr schlussendlich einen Kantersieg ein.

Acht Tore durch Fertl

Nach dem letzten Spiel der Saison steht Spitz vorerst auf Platz eins der 2. Klasse Wachau. Der SV Spitz/Donau schoss in dieser Spielzeit Tore am laufenden Band und kommt jetzt zum Saisonabschluss auf sagenhafte 101 Treffer. Der SV Spitz weist mit 20 Siegen, einem Unentschieden und drei Niederlagen eine stolze Bilanz zum Saisonausklang vor. Spitz scheint einfach niemand stoppen zu können. Beeindruckende sechs Siege in Serie stehen jetzt schon zu Buche.

Mit 126 Gegentreffern stellte der SV Paudorf die schlechteste Defensive der Liga. Paudorf ist in der Rückrunde noch ohne Sieg. Gerade einmal einen Punkt fuhr der SV Paudorf bisher ein. Im Angriff von Paudorf herrscht Flaute. Erst 18-mal brachte der SV Paudorf den Ball im gegnerischen Tor unter. Mit nun schon 22 Niederlagen, aber nur einem Sieg und einem Unentschieden sind die Aussichten von Paudorf alles andere als positiv.

2. Klasse Wachau: SV Spitz/Donau – SV Paudorf, 15:0 (9:0)

87 Christoph Fertl 15:0

85 Armin Bruckner 14:0

76 Thomas Lechner 13:0

72 Christoph Fertl 12:0

63 Christoph Fertl 11:0

50 Luca Soellner 10:0

43 Peter Donabaum 9:0

41 Christoph Fertl 8:0

34 Christoph Fertl 7:0

34 Peter Donabaum 6:0

24 Christoph Fertl 5:0

23 Christoph Fertl 4:0

19 Christoph Fertl 3:0

14 Ivan Cermak 2:0

10 Ivan Cermak 1:0