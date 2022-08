Der SC Sitzenberg/R. deklassiert Arnsdorf

Details Sonntag, 14. August 2022 01:24

2. Klasse Wachau/Donau: Auch in der 2. Klasse Wachau/Donau rollt endlich wieder der Ball. Rund 60 begeisterte Fußballfans wollten sich den Auftakt nicht entgehen lassen. Der SC Arnsdorf konnte dem SC Sitzenberg-Reidling zum Saisonauftakt nicht viel entgegensetzen und verlor das Spiel mit 0:6.

Zu Beginn war das Spiel ohne Tore und somit offen. Marcel Marchetti brachte den SC Sitzenberg/R. dann in der 27. Spielminute in Führung. Noch vor der Halbzeit legte der Gast seinen zweiten Treffer nach (43.). Filipek Zdenko ließ sich als Torschütze zum 2:0 feiern. Es waren die Gäste, die zur Pause eine Führung ihr Eigen nannten.

Sitzenberg/R. hatte mit Arnsdorf keine Mühe

Sitzenberg baute den Vorsprung mit der Hilfe des Gegners weiter aus. Unglücksrabe Daniel Walter beförderte den Ball in der 51. Minute ins eigene Netz und erhöhte damit die Führung des SC Sitzenberg-Reidling auf 3:0. Mit dem 4:0 für Sitzenberg durch Martin Wedlich war das Spiel eigentlich schon entschieden (58.). Ing. Benjamin Steinwendtner überwand den gegnerischen Schlussmann zum 5:0 für den SC Sitzenberg-Reidling (64.). Dem SC Sitzenberg/R. gelang in der 88. Spielminute der sechsten Tagestreffer, wieder durch Zdenko. Sitzenberg überrannte Arnsdorf förmlich mit sechs Toren und fährt so mit einem verdienten Sieg in der Tasche nach Hause.

Der SC Arnsdorf tritt das nächste Mal in drei Wochen, am 04.09.2022, beim FZSV Rußbach an. Am Sonntag empfängt der SC Sitzenberg/R. den SC Hadersdorf.

2. Klasse Wachau/Donau: SC Arnsdorf – SC Sitzenberg-Reidling, 0:6 (0:2)

88 Filipek Zdenko 0:6

64 Benjamin Steinwendtner 0:5

58 Martin Wedlich 0:4

51 Eigentor durch Daniel Walter 0:3

43 Filipek Zdenko 0:2

27 Marcel Marchetti 0:1