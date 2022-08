Erfolgreiche Aufholjagd von Getzersdorf gegen Tulbing

Details Montag, 15. August 2022 01:39

2. Klasse Wachau/Donau: Startschuss in die neue Saison der 2. Klasse Wachau/Donau für den SC Getzersdorf und dem SK Tulbing. Zum Saisonstart boten der SC Getzersdorf und der SK Tulbing den 300 Zuschauern zahlreiche Tore und trennten sich zum Schluss mit 3:2.

Auf die vermeintliche Siegerstraße brachte Kevin Mayer sein Team in der 13. Minute. Nur drei Minuten später zappelte der Ball wieder im Netz. Der SK Tulbing führte schließlich das 2:0 durch Stefan Holzbauer herbei (16.). Das letzte Tor der turbulenten Startphase markierte Andreas Steiner in der 27. Minute, der dadurch auf 2:1 verkürzen konnte. Zur Pause hatte der SK Tulbing eine hauchdünne Führung inne.

Spiel nach der Pause gedreht

Die Gastgeber hatten sich für die zweiten 45 Minuten einiges vorgenommen. Florian Brandl ließ sich in der 50. Minute nicht zweimal bitten und verwertete zum 2:2 für Getzersdorf. Nun wollten die Hausherren mehr und drängten weiter auf das Tor des Gegners. Die Gastgeber brachten den Ball in Person von Martin Machovic zum 3:2 über die Linie (61.). Es sprach beinahe alles dafür, dass er das Match gewinnen würde. Doch am Ende gab der SK Tulbing die komfortable Führung aus den Händen und erlitt eine schmerzende Niederlage.

Nächsten Sonntag (17:00 Uhr) kommt es zum Aufeinandertreffen des SC Getzersdorf mit dem FZSV Rußbach. Als Nächstes steht der SK Tulbing dem SV Paudorf gegenüber (Freitag, 20:00 Uhr).

2. Klasse Wachau/Donau: SC Getzersdorf – SK Tulbing, 3:2 (1:2)

61 Martin Machovic 3:2

50 Florian Brandl 2:2

27 Andreas Steiner 1:2

16 Stefan Holzbauer 0:2

13 Kevin Mayer 0:1