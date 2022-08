Debakel für Krems SC II gegen den SV Zwentendorf

Details Samstag, 20. August 2022 04:16

2. Klasse Wachau/Donau: Der SV Zwentendorf reiste am zweiten Spieltag der neuen Saison nach Krems. Auch knapp 100 Besucher kamen zu diesem Spiel nach Krems. Die Reserve von Krems SC hatte am Freitag gegen den SV Zwentendorf mit 1:5 das Nachsehen und kassierte damit die erste Saisonniederlage.

In der neunten Minute traf der SV Zwentendorf durch Marcel Török zum ersten Mal ins Schwarze. Doppelpack für die Gäste: Nach seinem ersten Tor (38.) markierte Haris Garagic wenig später seinen zweiten Treffer (40.) und erhöhte den Vorsprung des SV Zwentendorf auf 3:0. Wenige Momente vor dem Seitenwechsel war Dominik Stopfer mit dem 1:3 für Krems SC II zur Stelle (42.). Es waren die Gäste, die zur Pause eine Führung ihr Eigen nannten.

Garagic glänzt mit Dreierpack

Der Kremser Julian Lehner wurde nach 71 Minuten wegen einer Tätlichkeit vom Schiedsrichter mit Rot vom Platz gestellt. Den Vorsprung von Zwentendorf ließ Manuel Grill in der 85. Minute anwachsen. Garagic stellte schließlich in der 90. Minute den 5:1-Sieg für den Tabellenführer sicher. Ein starker Auftritt ermöglichte dem SV Zwentendorf am Freitag einen ungefährdeten Erfolg gegen Krems SC II.

Krems SC II verliert nach dieser Niederlage in der Tabelle an Boden und steht – auch wenn die Aussagekraft zu diesem frühen Saisonzeitpunkt begrenzt ist – nun auf dem achten Rang.

Der SV Zwentendorf ist mit sechs Punkten aus zwei Partien sehr gut in die Saison gestartet.

Am nächsten Sonntag reist Krems SC II zum SV Stetteldorf am Wagram, zeitgleich empfängt Zwentendorf den SC Sitzenberg-Reidling.

2. Klasse Wachau/Donau: Krems SC II – SV Zwentendorf, 1:5 (1:3)

90 Haris Garagic 1:5

85 Manuel Grill 1:4

42 Dominik Stopfer 1:3

40 Haris Garagic 0:3

38 Haris Garagic 0:2

9 Marcel Toeroek 0:1