Tore am laufenden Band für Neuaigen gegen Stetteldorf

Details Montag, 22. August 2022 04:42

2. Klasse Wachau/Donau: Rund 100 Besucher kamen zum Spiel der 2. Runde nach Neuaigen und wollten sich das Duell zwischen dem SV Neuaigen und dem SV Stetteldorf nicht entgehen lassen. Der SV Neuaigen drehte einen 1:2-Pausenrückstand und ließ dem SV Stetteldorf am Wagram am Ende mit 6:2 keine Chance.

Gleich von Beginn an spielten beide Mannschaften mit offenem Visier. Kaum war das Spiel angepfiffen, lag Neuaigen bereits in Front. Fadim Bedzeti markierte in der vierten Minute die 1:0-Führung. Lange währte die Freude der Gastgeber nicht, denn schon in der sechsten Minute schoss Alexander Harbich den Ausgleichstreffer für den SV Stetteldorf. Das letzte Tor der turbulenten Startphase markierte Benjamin Samer per Freistoß in der 14. Minute und brachte die Gäste somit in Führung. Komfortabel war die Pausenführung von Stetteldorf nicht, aber immerhin gingen die Gäste mit einem Tor Vorsprung in die Umkleidekabinen.

Dreierpack von Nehme: Spiel kippte in eine Richtung

Auch nach dem Seitenwechsel verzichteten beide Mannschaften auf das Abtasten. Eine starke Leistung zeigte Patrick Nehme, der sich mit einem Doppelpack für den SV Neuaigen beim Trainer empfahl (48./52.) und das Spiel zu Gunsten der Heimischen drehte. Nach den Treffern von Stipo Domazet (80., Elfmeter) und Nehme (89.) setzte Yannick Kiss (93.) den Schlusspunkt für Neuaigen. Letztlich feierte der SV Neuaigen gegen den SV Stetteldorf am Wagram nach einer überzeugenden Darbietung einen verdienten Heimsieg.

Erfreulicher Nebeneffekt für Neuaigen: Mit diesem Sieg verlässt der SV Neuaigen das Tabellenende und steht in der noch jungen Saison aktuell auf Rang neun. Neuaigen hat nun den ersten Saisonsieg eingefahren. Vorher hatte man eine Niederlage kassiert.

Den Blick aufs Klassement wird man beim SV Stetteldorf – losgelöst von der noch geringen Bedeutung der Tabelle – tunlichst vermeiden wollen: Nach dieser Niederlage ist Stetteldorf abgerutscht und steht aktuell nur auf dem 13. Rang.

Am kommenden Freitag tritt der SV Neuaigen beim SV Rust an, während der SV Stetteldorf am Wagram zwei Tage später die Zweitvertretung von Krems SC empfängt.

2. Klasse Wachau/Donau: SV Neuaigen – SV Stetteldorf am Wagram, 6:2 (1:2)

93 Yannick Kiss 6:2

89 Patrick Nehme 5:2

80 Stipo Domazet 4:2

52 Patrick Nehme 3:2

48 Patrick Nehme 2:2

14 Benjamin Samer 1:2

6 Alexander Harbich 1:1

4 Fadim Bedzeti 1:0