Hadersdorf demontiert FC Union Stein

Details Samstag, 27. August 2022 04:17

2. Klasse Wachau/Donau: 110 Zuschauer verfolgten das Duell der 3. Runde zwischen dem SC Hadersdorf und dem FC Union Stein. Der Start ins neue Spieljahr ging für den FC Union Stein mit dem 0:4 gegen Hadersdorf vollends daneben: Aus den ersten drei Begegnungen holte der FCU Stein nicht einen Zähler.

Die Hausherren ziegten gleich zu Beginn in welche Richtung dieses Spiel laufen sollte. Für das 1:0 des SC Hadersdorf zeichnete Mohamed Ali Ben Hadj Amor schon früh verantwortlich (6.). In der 33. Minute erhöhte Armin Schneider auf 2:0 für den Gastgeber. Mit der Führung für den Spitzenreiter ging es in die Kabine.

Klarer Heimsieg

Für ruhige Verhältnisse sorgte Fabian Palk, als er das 3:0 für Hadersdorf besorgte (55.). Eigentlich war der 1. FC Union Stein schon geschlagen, als Matthias Poschenreithner das Leder zum 0:4 über die Linie beförderte (63.). Letztlich feierte der SC Hadersdorf gegen die Gäste nach einer überzeugenden Darbietung einen verdienten 4:0-Heimsieg.

Die errungenen drei Zähler gingen für Hadersdorf einher mit der Übernahme der Tabellenführung.

In der Defensivabteilung des FC Union Stein knirscht es gewaltig, weshalb man weiter im Schlamassel steckt.

Am kommenden Samstag trifft der SC Hadersdorf auf den SC Getzersdorf, der FCU Stein spielt am selben Tag gegen den SV Zwentendorf.

2. Klasse Wachau/Donau: SC Hadersdorf – 1. FC Union Stein, 4:0 (2:0)

63 Matthias Poschenreithner 4:0

55 Fabian Palk 3:0

33 Armin Schneider 2:0

6 Mohamed Ali Ben Hadj Amor 1:0