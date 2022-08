Rußbach verliert hoch beim SK Tulbing

Details Montag, 29. August 2022 03:53

2. Klasse Wachau/Donau: Etwa 150 Zuschauer bekamen beim Spiel des SK Tulbing gegen den FZSV Rußbach eine Menge Tore zu sehen. Der SK Tulbing fertigte den FZSV Rußbach am Sonntag in der 3. Runde nach allen Regeln der Kunst mit 7:2 ab.

Gleich zu Spielbeginn traf der SK Tulbing durch Florian Köller zur frühen Führung (3.). In der 17. Minute brachte Andreas Koberger das Netz für die Gastgeber zum Zappeln und stellte auf 2:0. Valtrim Veseli beförderte das Leder zum 1:2 von Rußbach in die Maschen (23.). Kurz vor dem Pausenpfiff erhöhte Daniel Fertl den Vorsprung des SK Tulbing auf 3:1 (45.). Mit der Führung für den SK Tulbing ging es in die Kabine.

Tore im Zehn-Minuten-Takt

Der SK Tulbing legte in der 50. Minute durch ein Tor von Daniel Köpf zum 4:1 nach. Kevin Mayer baute den Vorsprung des SK Tulbing in der 58. Minute aus. In Minute 72 traf erneut Köpf zum 6:1. Kevin Mayer überwand den gegnerischen Schlussmann zum 7:1 für den SK Tulbing (81.). Simon Schörg setzte den Schlusspunkt in diesem Spiel und erzielte das zweite Tor für Rußbach. Schlussendlich verbuchte der SK Tulbing gegen den FZSV Rußbach einen überzeugenden Heimerfolg.

Durch die drei Punkte verbesserte sich der SK Tulbing im Tableau auf die fünfte Position. Zwei Siege und eine Niederlage schmücken die aktuelle Bilanz des SK Tulbing.

Trotz der Niederlage belegt Rußbach den neunten Tabellenplatz. In dieser Saison sammelte der FZSV Rußbach bisher einen Sieg und kassierte zwei Niederlagen.

Am Freitag empfängt der SK Tulbing den USC Fels. Rußbach hat nächste Woche den SC Arnsdorf zu Gast.

2. Klasse Wachau/Donau: SK Tulbing – FZSV Rußbach, 7:2 (3:1)

88 Simon Schoerg 7:2

81 Kevin Mayer 7:1

72 Daniel Koepf 6:1

58 Kevin Mayer 5:1

50 Daniel Koepf 4:1

45 Daniel Fertl 3:1

23 Valtrim Veseli 2:1

17 Andreas Koberger 2:0

3 Florian Koeller 1:0