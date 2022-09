Stein verliert knapp gegen Zwentendorf

Details Sonntag, 04. September 2022 01:31

2. Klasse Wachau/Donau: Fast 110 Besucher sahen das Spiel der 4. Runde zwischen dem FC Union Stein und dem SV Zwentendorf. Der 1. FC Union Stein hat in der neuen Saison noch nicht Fuß gefasst. 3:4 lautete das Ergebnis gegen den SV Zwentendorf am Ende.

Mehr als eine halbe Stunde lang hielt bei beiden Teams die Null. Dejan Jovanovic brachte den SV Zwentendorf dann in der 35. Spielminute in Führung. Zum psychologisch wichtigen Zeitpunkt kurz vor der Halbzeit (43.) traf Theodor Glaser zum Ausgleich für den FC Union Stein. Eine Aussage darüber, wer am Ende die Nase vorn haben würde, war nach dem Abpfiff der ersten Halbzeit noch nicht zu treffen. Es ging mit einem Gleichstand in die Kabinen.

Späte Tore sicherten den Auswärtssieg

Haris Garagic versenkte die Kugel vom Elfmeterpunkt aus zum 2:1 (51.) für die Gäste. Der FCU Stein zeigte sich unbeeindruckt und so drehten Emir Omerspahic (70.) und Jakob Pirker (76.) mit ihren Treffern das Spiel zu einer 3:2-Führung. Für die Heimmannschaft nahm das Match in der Schlussphase aber eine bittere Wende. Stefan Kaspar und Stefan Kummerer drehten den Spielstand (80./88.) und sicherten Zwentendorf einen Last-Minute-Sieg. Zum Schluss feierte der SV Zwentendorf einen dreifachen Punktgewinn gegen den 1. FC Union Stein.

Die Abwehrprobleme des FC Union Stein bleiben akut, sodass man weiter in der unteren Tabellenregion herumkrebst. Einen klassischen Fehlstart legte der FCU Stein hin. Vier Niederlagen in Serie stehen für die Mannschaft zu Buche.

Die Saison ist noch jung und die Bedeutung der Tabelle entsprechend gering. Nichtsdestotrotz nimmt es der SV Zwentendorf wohlwollend zur Kenntnis, dass man sich mit diesem Erfolg im Klassement auf den zweiten Rang verbessert hat. Drei Siege und eine Niederlage schmücken die aktuelle Bilanz des Gasts.

Am nächsten Sonntag reist der 1. FC Union Stein zum SV Stetteldorf am Wagram, zeitgleich empfängt Zwentendorf den SC Getzersdorf.

2. Klasse Wachau/Donau: 1. FC Union Stein – SV Zwentendorf, 3:4 (1:1)

88 Stefan Kummerer 3:4

80 Stefan Kaspar 3:3

76 Jakob Pirker 3:2

70 Emir Omerspahic 2:2

51 Haris Garagic 1:2

43 Theodor Glaser 1:1

35 Dejan Jovanovic 0:1