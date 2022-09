Später Sieg beim SV Rust: Der SC Sitzenberg/R. am Gipfel

Details Samstag, 10. September 2022 00:53

2. Klasse Wachau/Donau: Etwa 250 Zuschauer wollten das Spiel zwischen dem SV Rust und dem SC Sitzenberg/R. mitverfolgen. Der SV Rust und der SC Sitzenberg/R. lieferten sich ein spannendes Spiel, das 2:3 endete. Vor dem Anpfiff war ein ausgeglichenes Spiel erwartet worden. Letztendlich bestätigte sich diese Einschätzung, da lediglich ein Treffer über Sieg und Niederlage entschied.

Lange Zeit stand bei beiden Mannschaften die Null. 250 Zuschauer sahen, wie Martin Wedlich dann in der 32. Minute das 1:0 für Sitzenberg markierte. Einen Torerfolg in Halbzeit eins verbuchten lediglich die Gäste, womit man eine knappe Führung mit in die Kabinen nahm. In Minute 47 sah Manuel Fries vom SV Rust die Rote Karte wegen Torchancenverhinderung. Doch erst in der Schlussphase machte sich die Überzahl der Gäste auch im Resultat vorerst bemerktbar. Das 2:0 für den Tabellenführer stellte Wedlich sicher. In der 79. Minute traf er zum zweiten Mal während der Partie. Der SV Rust versenkte die Kugel in der 80. Minute durch David König zum 1:2. In Unterzahl kamen die Gastgeber sogar noch zum Ausgleich. Für das zweite Tor der Heimmannschaft war Svetko Plisnic verantwortlich, der in der 89. Minute das 2:2 besorgte. In der Nachspielzeit schockte Marcel Marchetti den SV Rust, als er das Führungstor für den SC Sitzenberg-Reidling erzielte (94.). Am Schluss gewann der SC Sitzenberg/R. gegen den SV Rust.

Moral und Kampfgeist und doch kein Punkt

Der SV Rust verliert nach dieser Niederlage in der Tabelle an Boden und steht – auch wenn die Aussagekraft zu diesem frühen Saisonzeitpunkt begrenzt ist – nun auf dem fünften Rang. In dieser Saison sammelte der SV Rust bisher drei Siege und kassierte zwei Niederlagen. Der SV Rust baut die Mini-Serie von zwei Siegen nicht aus.

Die errungenen drei Zähler gingen für Sitzenberg einher mit der Übernahme der Tabellenführung. Vier Siege und eine Niederlage schmücken die aktuelle Bilanz des SC Sitzenberg-Reidling. Der SC Sitzenberg/R. ist seit drei Spielen unbezwungen.

Am nächsten Samstag reist der SV Rust zum 1. FC Union Stein, zeitgleich empfängt Sitzenberg den SV Paudorf.

2. Klasse Wachau/Donau: SV Rust – SC Sitzenberg-Reidling, 2:3 (0:1)

94 Marcel Marchetti 2:3

89 Svetko Plisnic 2:2

80 David Koenig 1:2

79 Martin Wedlich 0:2

32 Martin Wedlich 0:1