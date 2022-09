Getzersdorf verliert Spitzenspiel beim SV Rust

Details Samstag, 24. September 2022 00:20

2. Klasse Wachau/Donau: Etwa 150 Zuschauer waren bei diesem Spiel der 7. Runde mit dabei. Für den SC Getzersdorf gab es in der Partie gegen den SV Rust, an deren Ende eine 1:3-Niederlage stand, nichts zu holen. Vor dem Match war man von einer Begegnung zweier ebenbürtiger Mannschaften ausgegangen. Nach 90 Minuten hatte schließlich der SV Rust die Nase vorn.

Michael Doni brachte sein Team in der achten Minute nach vorn. Nach 20 Minuten musste Getzersdorfs Patrick Ötl nach einer Tätlichkeit vom Platz - Rot! Philipp Beutl witterte seine Chance und schoss den Ball vom Elfmeterpunkt aus zum 1:1 für den SV Rust ein (22.). In der 34 Minuten sah auch Getzersdorfs Martin Machovic wegen Beleidigung die Rote Karte. Nennenswerte Szenen vor den Toren blieben bis zum Seitenwechsel aus, sodass das Zwischenergebnis auch zu Beginn des zweiten Durchgangs Bestand hatte. Der SV Rust konnte die Überzahl lange Zeit nicht in Zählbares ummünzen. Marian Stancik erzielte die Führung, nur traf er ins falsche Tor und schenkte dem SV Rust durch einen Selbsttreffer das 2:1 (84.). Es waren nur noch wenige Augenblicke zu spielen, als die Gastgeber durch David König für einen Treffer sorgten (93.). Am Ende verbuchte der SV Rust gegen Getzersdorf einen Sieg.

Rust springt auf Platz drei

Die Verteidigung des SV Rust wusste bisher überaus zu überzeugen und wurde erst siebenmal bezwungen. Fünf Siege und zwei Niederlagen schmücken die aktuelle Bilanz des SV Rust.

Vier Siege, ein Remis und zwei Niederlagen tragen zur Momentaufnahme des SC Getzersdorf bei. Der Fünf-Spiele-Trend kommt bei den Gästen etwas bescheiden daher. Lediglich sieben Punkte ergatterte Getzersdorf.

Mit diesem Sieg zog der SV Rust am SC Getzersdorf vorbei auf Platz drei. Getzersdorf fiel auf die vierte Tabellenposition.

Am kommenden Sonntag tritt der SV Rust beim FZSV Rußbach an, während der SC Getzersdorf einen Tag zuvor den SV Paudorf empfängt.

2. Klasse Wachau/Donau: SV Rust – SC Getzersdorf, 3:1 (1:1)

93 David Koenig 3:1

84 Eigentor durch Marian Stancik 2:1

22 Philipp Beutl 1:1

8 Michael Doni 0:1