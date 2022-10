Rußbach schießt bei Paudorf Tore am laufenden Band

Details Montag, 10. Oktober 2022 00:52

2. Klasse Wachau/Donau: Der SV Paudorf hat den Start ins neue Fußballjahr nach acht Misserfolgen am Stück in den Sand gesetzt. Diesmal musste vor 50 Zuschauern eine 0:8-Niederlage gegen Rußbach verdaut werden. An der Favoritenstellung ließ der FZSV Rußbach keine Zweifel aufkommen und trug gegen Paudorf einen Sieg davon.

Valtrim Veseli brachte sein Team in der 13. Minute nach vorn. Nicolas Gratzl glänzte an diesem Tag besonders. Er traf im Doppelpack für Rußbach (18./40.). Die Gäste hatten die Chancen genutzt und blickten zur Pause auf einen deutlichen Vorsprung. Gratzl überwand den gegnerischen Schlussmann zum 4:0 für den FZSV Rußbach (53.). Liridon Dauti schraubte das Ergebnis in der 55. Minute mit dem 5:0 für Rußbach in die Höhe. Simon Schörg erzielte das 6:0 (72.), Liridon Dauti vollendete zum siebten Tagestreffer in der 74. Spielminute. Schörg legte in der 76. Minute zum 8:0 nach. Mit dem Schlusspfiff durch den Referee fuhr der FZSV Rußbach einen Kantersieg ein, der sich schon vor der Halbzeitpause abgezeichnet hatte.

Rußbach springt auf Rang neun

Der SV Paudorf ist das einzige Team in der Liga, das bisher ohne Punkt in der Tabelle dasteht. Mit nur vier Treffern stellt der Gastgeber den harmlosesten Angriff der 2. Klasse Wachau/Donau.

Rußbach machte im Klassement Boden gut und steht nun auf Rang neun. Der FZSV Rußbach bessert seine eher dürftige Bilanz auf und kommt nun auf insgesamt drei Siege, ein Unentschieden und fünf Pleiten.

Die Defensivleistung von Paudorf lässt weiter zu wünschen übrig. Auch bei der klaren Niederlage gegen Rußbach offenbarte der SV Paudorf eklatante Mängel und stellt somit weiter die schlechteste Abwehr der Liga.

Am Freitag empfängt Paudorf den USC Fels. Der FZSV Rußbach hat nächste Woche Fels zu Gast.

2. Klasse Wachau/Donau: SV Paudorf – FZSV Rußbach, 0:8 (0:3)

76 Simon Schoerg 0:8

74 Liridon Dauti 0:7

72 Simon Schoerg 0:6

55 Liridon Dauti 0:5

53 Nicolas Gratzl 0:4

40 Nicolas Gratzl 0:3

18 Nicolas Gratzl 0:2

13 Valtrim Veseli 0:1