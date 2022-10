Union Stein dreht das Spiel gegen den Krems SC II

Details Sonntag, 16. Oktober 2022 00:45

2. Klasse Wachau/Donau: Der FC Union Stein und die Zweitvertretung von Krems SC boten den 50 Zuschauern zahlreiche Tore und trennten sich zum Schluss mit 3:2. Beobachter hatten beiden Mannschaften im Vorfeld gleich gute Siegchancen eingeräumt – doch nur eine wusste sich knapp durchzusetzen.

Bujar Hajrulahi brachte Krems SC II in der 19. Spielminute in Führung. Die Gäste bauten den Vorsprung mit der Hilfe des Gegners weiter aus. Unglücksrabe Florian Fichtinger beförderte den Ball in der 30. Minute ins eigene Netz und erhöhte damit die Führung von Krems SC II auf 2:0. Jakob Pirker verkürzte für den FCU Stein später in der 39. Minute auf 1:2. Ein Tor auf Seiten von Krems SC II machte zur Pause den Unterschied zwischen den beiden Mannschaften aus. Eine starke Leistung zeigte Theodor Glaser, der sich mit einem Doppelpack für den 1. FC Union Stein beim Trainer empfahl (47./86.) und für den Sieg sorgte. Die Zeichen standen auf Sieg für Krems SC II, doch gab man eine sichere Führung aus der Hand und kassierte letztlich eine bittere Niederlage.

Doppelpacker Glaser sorgt für den Sieg

Durch die drei Punkte verbesserte sich der FC Union Stein im Tableau auf die elfte Position. Die Ursache für das bis dato schwache Abschneiden der Gastgeber liegt insbesondere in der löchrigen Abwehr, die sich bereits 29 Gegentreffer fing. Der FCU Stein bessert seine eher dürftige Bilanz auf und kommt nun auf insgesamt zwei Siege, ein Unentschieden und sieben Pleiten.

Krems SC II nimmt mit zehn Punkten den achten Tabellenplatz ein. Krems SC II verbuchte insgesamt drei Siege, ein Remis und fünf Niederlagen. Die Lage von Krems SC II bleibt angespannt. Gegen den 1. FC Union Stein musste man zum zweiten Mal in Folge die Punkte abgeben.

Am kommenden Sonntag tritt der FC Union Stein beim SC Sitzenberg-Reidling an, während Krems SC II zwei Tage zuvor den SC Getzersdorf empfängt.

2. Klasse Wachau/Donau: 1. FC Union Stein – Krems SC II, 3:2 (1:2)

86 Theodor Glaser 3:2

47 Theodor Glaser 2:2

39 Jakob Pirker 1:2

30 Eigentor durch Florian Fichtinger 0:2

19 Bujar Hajrulahi 0:1