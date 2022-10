Fels fügt Hadersdorf erste Niederlage zu

Details Samstag, 29. Oktober 2022 00:17

2. Klasse Wachau/Donau: Der USC Fels behauptete sich mit einem 2:1-Sieg beim Tabellenführer SC Hadersdorf. Vor dem Anpfiff war ein ausgeglichenes Spiel erwartet worden. Letztendlich bestätigte sich vor rund 250 Zuschauern diese Einschätzung, da lediglich ein Treffer über Sieg und Niederlage entschied.

Die Partie blieb lange Zeit spannend, aber torlos. Simon Lackner brachte den SC Hadersdorf dann aber in der 36. Minute ins Hintertreffen. Ein Tor auf Seiten von Fels machte zur Pause den Unterschied zwischen den beiden Mannschaften aus. Der Tabellenführer kam dann besser aus den Kabinen. Die Gäste mussten den Treffer von Armin Schneider zum 1:1 hinnehmen (51.). Der Treffer zum 2:1 sicherte dem USC Fels nicht nur die Führung – es war auch bereits der zweite von Lackner in diesem Spiel (77.). Die 1:2-Heimniederlage von Hadersdorf war Realität, als der Unparteiische die Partie letztendlich abpfiff.

Fels dank Lackner voll im Geschäft

Nach zwölf Spieltagen und nur einer Niederlage stehen für das Heimteam 27 Zähler zu Buche.

Nach diesem Erfolg steht Fels auf dem zweiten Platz der 2. Klasse Wachau/Donau. Offensiv sticht der USC Fels in den bisherigen Spielen deutlich hervor, was an 38 geschossenen Treffern leicht abzulesen ist. Fels erfüllte zuletzt die Erwartungen und verbuchte aus den jüngsten fünf Partien zehn Zähler.

Beide Teams fuhren in dieser Saison bisher acht Siege ein.

Der SC Hadersdorf stellt sich am Sonntag (14:00 Uhr) beim SV Neuaigen vor, einen Tag vorher und zur selben Zeit empfängt der USC Fels den SV Zwentendorf.

2. Klasse Wachau/Donau: SC Hadersdorf – USC Fels, 1:2 (0:1)

77 Simon Lackner 1:2

51 Armin Schneider 1:1

36 Simon Lackner 0:1