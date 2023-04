Rußbach entführt die Punkte aus Arnsdorf

Details Montag, 17. April 2023 00:39

2. Klasse Wachau/Donau: Mit einem knappen 2:1 endete das Match vor rund 50 Fans zwischen dem FZSV Rußbach und dem SC Arnsdorf an diesem 17. Spieltag. Hundertprozentig überzeugen konnte Rußbach dabei jedoch nicht. Im Hinspiel hatte Arnsdorf einen 3:0-Auswärtssieg bei den Gästen für sich reklamiert und sich die volle Punktzahl gesichert.

In Halbzeit eins hatten beide Teams die Chance die Führung zu erzielen, doch es sollte nicht gelingen. Zur Pause stand ein Unentschieden, und für beide Mannschaften war noch alles drin. In der 60. Minute ging der SC Arnsdorf in Führung durch Ümit Gürsoy. Der FZSV Rußbach hatte sich schnell wieder gesammelt und erzielte in Person von Sefa Aydemir den Ausgleich (66.). Dass Rußbach in der Schlussphase auf den Sieg hoffte, war das Verdienst von Nicolas Gratzl, der in der 76. Minute vom Elfmeterpunkt aus zur Stelle war. Am Schluss siegte der FZSV Rußbach gegen Arnsdorf.

Knapper Auswärtserfolg

Der SC Arnsdorf muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als drei Gegentreffer pro Spiel. Zu mehr als Platz 13 reicht die Bilanz der Heimmannschaft derzeit nicht. Die Ausbeute der Offensive ist bei Arnsdorf verbesserungswürdig, was man an den erst 27 geschossenen Treffern eindeutig ablesen kann. Der SC Arnsdorf musste sich nun schon zwölfmal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Da Arnsdorf insgesamt auch nur drei Siege und zwei Unentschieden vorweisen kann, sind die Aussichten ziemlich düster. Nach der Niederlage gegen Rußbach bleibt der SC Arnsdorf weiterhin glücklos.

Der FZSV Rußbach holte auswärts bisher nur neun Zähler. Durch die drei Punkte verbesserte sich Rußbach im Tableau auf die achte Position. Der FZSV Rußbach verbuchte insgesamt sechs Siege, zwei Remis und neun Niederlagen. Rußbach ist seit drei Spielen unbezwungen.

Am Freitag, den 21.04.2023 (20:00 Uhr) reist Arnsdorf zum SK Tulbing, zwei Tage später (16:30 Uhr) begrüßt der FZSV Rußbach den SC Hadersdorf vor heimischer Kulisse.

2. Klasse Wachau/Donau: SC Arnsdorf – FZSV Rußbach, 1:2 (0:0)

76 Nicolas Gratzl 1:2

66 Sefa Aydemir 1:1

60 Uemit Guersoy 1:0

