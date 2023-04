FC Union Stein holt den SV Stetteldorf in der Tabelle ein

Details Sonntag, 23. April 2023 00:06

2. Klasse Wachau/Donau: Beim 1. FC Union Stein gab es für den SV Stetteldorf am Wagram vor rund 70 Besuchern nichts zu holen. Der Gast verlor das Spiel mit 1:3. Vor dem Match war man von einer Begegnung zweier ebenbürtiger Mannschaften ausgegangen. Nach 90 Minuten hatte schließlich der FC Union Stein die Nase vorn. Im Hinspiel hatten beide Mannschaften ein spannendes Duell geboten, das letztendlich mit 3:3 geendet hatte.

In Minute zwölf traf der FCU Stein zum ersten Mal ins Schwarze. Lukas Höllriegl ließ sich als Torschütze feiern. Zum psychologisch ungünstigen Zeitpunkt vor der Halbzeit schoss die Heimmannschaft einen weiteren Treffer (44.) und diesmal jubelte Pascal Tröstl über sein Tor. Mit der Führung für den 1. FC Union Stein ging es in die Kabine. Den Vorsprung des FC Union Stein ließ Theodor Glaser in der 75. Minute anwachsen. Oktay Kunduraci verkürzte für den SV Stetteldorf später in der 83. Minute auf 1:3. Nach abgeklärter Leistung blickte der FCU Stein auf einen klaren Heimerfolg über Stetteldorf.

Stein zieht mit Stetteldorf gleich

Der 1. FC Union Stein muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Der FC Union Stein erfüllte zuletzt die Erwartungen und verbuchte aus den jüngsten fünf Partien neun Zähler.

Der SV Stetteldorf am Wagram holte auswärts bisher nur neun Zähler. Die Defensive des SV Stetteldorf muss bis dato zu viele Gegentreffer verschmerzen – bereits 63-mal war dies der Fall. Die Lage von Stetteldorf bleibt angespannt. Gegen den FCU Stein musste man zum zweiten Mal in Folge die Punkte abgeben.

Mit diesem Sieg zog der 1. FC Union Stein am SV Stetteldorf am Wagram vorbei auf Platz zehn. Der SV Stetteldorf fiel auf die elfte Tabellenposition. Beide Teams fuhren in dieser Saison bisher fünf Siege ein.

Am Freitag, den 28.04.2023 (19:30 Uhr) reist der FC Union Stein zum SV Rust, einen Tag später (17:30 Uhr) begrüßt Stetteldorf den SC Getzersdorf vor heimischer Kulisse.

2. Klasse Wachau/Donau: 1. FC Union Stein – SV Stetteldorf am Wagram, 3:1 (2:0)

83 Oktay Kunduraci 3:1

75 Theodor Glaser 3:0

44 Pascal Troestl 2:0

12 Lukas Hoellriegl 1:0

