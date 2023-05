SK Tulbing überrennt Neuaigen

Details Sonntag, 30. April 2023 00:40

2. Klasse Wachau/Donau: Der SV Neuaigen blieb gegen den SK Tulbing chancenlos und kassierte vor rund 75 Besuchern eine herbe 1:5-Klatsche. Der SK Tulbing hatte vorab die besseren Karten. Ausgespielt hatte der Gast alle davon und die Partie erfolgreich beendet. Der SK Tulbing hatte das Hinspiel gegen Neuaigen mit 3:1 gewonnen.

Nach drei Minuten scheiterten die Gastgeber mit einem Kopfball an der Stange. Wieder nur drei Minuten später trafen auch die Gäste nur den Pfosten. Andreas Koberger trug sich in der 27. Spielminute in die Torschützenliste ein und brachte Tulbing mit einem Strafstoß in Front. Der SK Tulbing bejubelte noch das letzte Erfolgserlebnis, als Fadim Bedzeti ebenfalls mit einem Penalty für den Ausgleich sorgte (29.). Der Unparteiische beendete die erste Halbzeit, ohne dass weitere Tore fielen. In Halbzeit zwei legten die Gäste einen Zahn zu. Der SK Tulbing stellte das 2:1 durch Daniel Köpf sicher (72.). In der 79. Minute erhöhte Stefan Holzbauer auf 3:1 für den SK Tulbing. Mario Jelec schraubte das Ergebnis in der 80. Minute mit dem 4:1 für den SK Tulbing in die Höhe. Der SK Tulbing baute den Vorsprung in der 85. Minute durch den wzeiten Treffer von Daniel Köpf aus. Schlussendlich reklamierte der SK Tulbing einen Sieg in der Fremde für sich und wies den SV Neuaigen in die Schranken.

Tulbing macht in Halbzeit zwei alles klar

Nach der klaren Pleite gegen den SK Tulbing steht Neuaigen mit dem Rücken zur Wand. Die formschwache Abwehr, die bis dato 74 Gegentreffer zuließ, ist ein entscheidender Grund für das schlechte Abschneiden des SV Neuaigen in dieser Saison. Nun musste sich der Gastgeber schon zwölfmal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Die zwei Siege und drei Unentschieden auf der Habenseite zeigen, dass die Aussichten nicht besonders beruhigend sind. In sechs ausgetragenen Spielen kam Neuaigen in der laufenden Rückrunde nicht über ein Unentschieden hinaus.

Der SK Tulbing holte auswärts bisher nur 13 Zähler. Im Tableau hatte der Sieg des SK Tulbing keine Auswirkungen, es bleibt bei Platz sieben. Neun Siege, vier Remis und drei Niederlagen hat der SK Tulbing derzeit auf dem Konto. Durch den klaren Erfolg über den SV Neuaigen ist der SK Tulbing weiter im Aufwind.

Neuaigen ist in der Rückrunde noch ohne Sieg. Gerade einmal zwei Punkte fuhr der SV Neuaigen bisher ein.

Neuaigen wird am kommenden Freitag von der Zweitvertretung von Krems SC empfangen. Am Montag gastiert der SK Tulbing beim USC Fels.

2. Klasse Wachau/Donau: SV Neuaigen – SK Tulbing, 1:5 (1:1)

85 Daniel Koepf 1:5

80 Mario Jelec 1:4

79 Stefan Holzbauer 1:3

72 Daniel Koepf 1:2

29 Fadim Bedzeti 1:1

27 Andreas Koberger 0:1

