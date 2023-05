Stein gewinnt das Torfestival beim USC Fels

Details Sonntag, 14. Mai 2023 00:02

2. Klasse Wachau/Donau: Fels und der FC Union Stein lieferten sich vor über 90 Besuchern ein wahres Torfestival, das schließlich mit 3:4 endete. Vor dem Anpfiff war ein ausgeglichenes Spiel erwartet worden. Letztendlich bestätigte sich diese Einschätzung, da lediglich ein Treffer über Sieg und Niederlage entschied. Im Hinspiel hatte der USC Fels den FCU Stein in die Schranken gewiesen und mit 4:1 gesiegt.

Fels geriet schon in der achten Minute in Rückstand, als Theodor Glaser das schnelle 1:0 für den 1. FC Union Stein erzielte. Bereits in der 13. Minute erhöhte der FC Union Stein den Vorsprung durch einen Treffer von Lukas Höllriegl. Simon Lackner beförderte das Leder zum 1:2 des USC Fels in die Maschen (20.). Noch vor der Halbzeit legte der FCU Stein seinen dritten Treffer nach (43.) und wieder jubelte Höllriegl. Es waren die Gäste, die zur Pause eine Führung ihr Eigen nannten. Jan Sipka schlug doppelt zu und glich damit für Fels aus (61./71., Elfmeter). Dass der 1. FC Union Stein in der Schlussphase auf den Sieg hoffte, war das Verdienst von David Brenner, der in der 80. Minute zur Stelle war. Schließlich strich der FC Union Stein die Optimalausbeute gegen den USC Fels ein.

Dem FC Union Stein gelang die Überraschung

Trotz der Niederlage belegt Fels weiterhin den siebten Tabellenplatz. Zehn Siege, fünf Remis und sechs Niederlagen hat das Heimteam momentan auf dem Konto. Der USC Fels hat das Pech weiterhin gepachtet. In diesem Spiel setzte es bereits die dritte Pleite am Stück.

Die Leistungssteigerung des FCU Stein lässt sich in der Rückrundentabelle ablesen, wo der Gast einen deutlich verbesserten fünften Platz einnimmt. Die Hinserie schloss man auf Rang 13 ab. Die drei Punkte brachten für den 1. FC Union Stein keinerlei Veränderung hinsichtlich der Tabellenposition. Der FC Union Stein verbuchte insgesamt sechs Siege, vier Remis und zehn Niederlagen. In den letzten fünf Partien rief der FCU Stein konsequent Leistung ab und holte acht Punkte.

Nächster Prüfstein für Fels ist der SC Getzersdorf (Donnerstag, 16:00 Uhr). Der 1. FC Union Stein misst sich am selben Tag mit dem SV Zwentendorf (17:00 Uhr).

2. Klasse Wachau/Donau: USC Fels – 1. FC Union Stein, 3:4 (1:3)

80 David Brenner 3:4

71 Jan Sipka 3:3

61 Jan Sipka 2:3

43 Lukas Hoellriegl 1:3

20 Simon Lackner 1:2

13 Lukas Hoellriegl 0:2

8 Theodor Glaser 0:1

