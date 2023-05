Hadersdorf lässt beim SV Rust Punkte liegen

Details Samstag, 27. Mai 2023 00:09

2. Klasse Wachau/Donau: Am Freitag kam der SC Hadersdorf beim SV Rust vor rund 150 Zuschauern nicht über ein 2:2 hinaus. Mit einem respektablen Unentschieden trennte sich der SV Rust vom Favoriten. Das Hinspiel hatte beim 2:0 mit Hadersdorf seinen Sieger gefunden.

Die Heimsichen machten gleich mal Druck, kam aber kaum gefährlich vor das Tor der Gäste. Patrick Neugebauer versenkte die Kugel vom Elfmeterpunkt aus zum 1:0 (35.). Zur Pause behielt der SC Hadersdorf die Nase knapp vorn. Johannes Figl war es, der in der 58. Minute das Spielgerät im Tor des Ligaprimus unterbrachte und zum 1:1 ausglich. In Minute 55 vergaben die Hausherren eine Topchance zur Führung. Armin Schneider schoss aber für den Gast in der 59. Minute das zweite Tor. Die passende Antwort hatte Stefan Holzmeier parat, als er in der 61. Minute zum Ausgleich traf. Nur vier Minuten später wurde ein Treffer der Gäste wegen Abseits nicht anerkannt. Am Ende sicherte sich der SV Rust mit diesem 2:2 einen Zähler.

Hadersdorf rettet einen Punkt

Durch den Teilerfolg bleiben die Gastgeber im Klassement auf Platz fünf. Der SV Rust weist in dieser Saison mittlerweile die stolze Bilanz von elf Erfolgen, fünf Punkteteilungen und fünf Niederlagen vor. Ausbaufähig: In den letzten fünf Partien kam der SV Rust auf insgesamt nur sechs Punkte und hätte somit noch einiges mehr holen können.

Nach 23 Spieltagen und nur zwei Niederlagen stehen für Hadersdorf 48 Zähler zu Buche. Offensiv konnte dem SC Hadersdorf in der 2. Klasse Wachau/Donau kaum jemand das Wasser reichen, was die 68 geschossenen Treffer nachhaltig dokumentieren. Zu drei Siegen hintereinander reichte es für Hadersdorf zwar nicht, die Serie ohne Niederlage wurde aber vom SC Hadersdorf fortgesetzt und auf sechs Spiele erhöht.

Am kommenden Samstag tritt der SV Rust beim SV Zwentendorf an, während Hadersdorf einen Tag zuvor den SV Paudorf empfängt.

2. Klasse Wachau/Donau: SV Rust – SC Hadersdorf, 2:2 (0:1)

61 Stefan Holzmeier 2:2

59 Armin Schneider 1:2

58 Johannes Figl 1:1

35 Patrick Neugebauer 0:1

Ligaportal-App downloaden: Tausende Spiele live! Android | iPhone | Huawei