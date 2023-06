Stetteldorfs Kunduraci erzielt gegen SK Tulbing spätes Remis

Details Samstag, 03. Juni 2023 00:08

2. Klasse Wachau/Donau: Der SK Tulbing wurde gegen den SV Stetteldorf am Wagram am Freitag der eigenen Favoritenstellung nicht gerecht und kam vor 95 Fans über ein 2:2 nicht hinaus. Die Prognosen für den SK Tulbing waren gut. Doch am Ende zogen Wolken auf und der Favorit sonnte sich nicht im Freudenjubel. Der Gastgeber war im Hinspiel gegen den SV Stetteldorf in allen Belangen überlegen gewesen und hatte einen 5:0-Sieg eingefahren.

Stetteldorf geriet schon in der achten Minute in Rückstand, als Andreas Koberger per Strafstoß das schnelle 1:0 für den SK Tulbing erzielte. Bereits in der zwölften Minute erhöhte Michael Wimmer den Vorsprung des SK Tulbing. Das letzte Tor der turbulenten Startphase markierte Benjamin Samer in der 27. Minute. Bis zur Halbzeitpause konnte keine der Mannschaften ihre Torbilanz mehr verbessern. Die Gäste konnten aber nochmal zuschlagen. Oktay Kunduraci sicherte seiner Mannschaft kurz vor dem Abpfiff den Ausgleich, als er in der 85. Minute ins Schwarze traf. Alles sprach für einen Sieg des SK Tulbing, doch am Ende wurde das Aufbäumen des SV Stetteldorf am Wagram noch belohnt, und die Teams trennten sich mit einem Remis voneinander.

Stetteldorf nimmt Tulbing aus dem Titelrennen

Kurz vor Saisonende belegt der SK Tulbing mit 44 Punkten den vierten Tabellenplatz. Nur viermal gab sich der SK Tulbing bisher geschlagen. Der SK Tulbing kann zufrieden auf die Endphase schauen, liegt die letzte Niederlage doch schon vier Spiele zurück.

Der SV Stetteldorf muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als drei Gegentreffer pro Spiel. Mit 21 gesammelten Zählern hat der Gast den elften Platz im Klassement inne. In der Verteidigung von Stetteldorf stimmt es ganz und gar nicht: 90 Gegentreffer musste sie in dieser Saison bereits hinnehmen. Die letzten Spiele liefen enttäuschend und so gelang dem SV Stetteldorf am Wagram auch nur ein Sieg in fünf Partien.

Während der SK Tulbing am nächsten Samstag (17:30 Uhr) beim 1. FC Union Stein gastiert, steht für den SV Stetteldorf einen Tag vorher der Schlagabtausch beim SV Rust auf der Agenda.

2. Klasse Wachau/Donau: SK Tulbing – SV Stetteldorf am Wagram, 2:2 (2:1)

85 Oktay Kunduraci 2:2

27 Benjamin Samer 2:1

12 Michael Wimmer 2:0

8 Andreas Koberger 1:0

Ligaportal-App downloaden: Tausende Spiele live! Android | iPhone | Huawei