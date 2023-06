Rußbach siegt beim Krems SC II

Details Samstag, 10. Juni 2023 00:01

2. Klasse Wachau/Donau: Gegen den FZSV Rußbach holte sich die Zweitvertretung von Krems SC vor 50 Besuchern eine 1:3-Schlappe ab. Auf dem Papier ging Rußbach als Favorit ins Spiel gegen Krems SC II – der Verlauf der 90 Minuten zeigte, weshalb dem so war. Im Hinspiel hatte Krems SC II nach 90 Minuten beim 3:1 den Rückweg in die Kabine als Sieger angetreten.

Kaum war das Spiel angepfiffen, lag das Heimteam bereits in Front. Chukwuemeka Stephen Ejiofor markierte in der dritten Minute die Führung. Für das erste Tor des FZSV Rußbach war Valtrim Veseli verantwortlich, der in der elften Minute das 1:1 besorgte. Der Unparteiische beendete die erste Halbzeit, ohne dass weitere Tore fielen. Nicolas Gratzl stellte die Weichen für Rußbach auf Sieg, als er in Minute 50 mit dem 2:1 zur Stelle war. Mit dem 3:1 sicherte Veseli den Gästen nicht nur den Sieg, sondern erzielte auch seinen zweiten Tagestreffer (52.). Die Schlussphase bestritt der FZSV Rußbach nur noch zu zehnt, nachdem Sefa Aydemir mit glatt Rot des Feldes verwiesen worden war (82., Tätlichkeit). Zehn gegen zehn lautete die Devise ab der 82. Minute, nachdem Julian Lehner (Unsportlichkeit) von Krems SC II die Gelb-Rote Karte erhalten hatte. Am Ende punktete Rußbach dreifach bei Krems SC II.

Doppelpack von Veseli ebnet den Weg

Krems SC II muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Kurz vor Saisonende steht Krems SC II mit 20 Punkten auf Platz zehn. Wo bei Krems SC II der Schuh drückt, ist offensichtlich: Die 39 erzielten Treffer sind Ausdruck mangelnder Durchschlagskraft. Nun musste sich Krems SC II schon 15-mal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Die sechs Siege und zwei Unentschieden auf der Habenseite zeigen, dass die Aussichten nicht besonders beruhigend sind. Vor fünf Spielen bejubelte Krems SC II zuletzt einen Sieg.

Trotz des Sieges bleibt der FZSV Rußbach auf Platz acht. Zuletzt lief es erfreulich für Rußbach, was acht Punkte aus den letzten fünf Spielen belegen.

Am kommenden Samstag trifft Krems SC II auf den SC Arnsdorf, der FZSV Rußbach spielt tags darauf gegen den SC Sitzenberg-Reidling.

2. Klasse Wachau/Donau: Krems SC II – FZSV Rußbach, 1:3 (1:1)

52 Valtrim Veseli 1:3

50 Nicolas Gratzl 1:2

11 Valtrim Veseli 1:1

3 Chukwuemeka Stephen Ejiofor 1:0

