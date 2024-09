SV Droß: "Können gegen jeden Gegner gut ausschauen"

2. Klasse Südliches Waldviertel/Wachau

Der SV Droß hat in der noch jungen Saison der 2. Klasse Südliches Waldviertel/Wachau einen recht ordentlichen Start hingelegt. Die Elf von Trainer Michael Mantler hat bis dato zwei Partien gewonnen und zweimal unentschieden gespielt. Mit den solcherart eroberten acht Punkten liegt man nach vier Spielen sogar auf Platz zwei, jedoch bereits vier Punkte hinter Leader Jauerling. Ligaportal hat die Möglichkeit genutzt, mit Coach Michael Mantler über den Start, die Mannschaft und das Saisonziel zu sprechen.

Ligaportal: Herr Mantler, wie fällt Ihr Fazit zum Saisonstart aus?

Michael Mantler: Ich bin an und für sich relativ zufrieden. Es ist eigentlich nicht so schlecht gelaufen, wobei wir noch immer nicht so spielen, wie wir in der Vorbereitung gespielt haben. Wir haben aber acht von zwölf möglichen Punkten gemacht, haben auswärts in Pöggstall 4:4 gespielt, leider gegen ESV Krems daheim 2:2, wo wir mit einem bisschen anderen Spielverlauf mit etwas Glück gewinnen hätten können, ansonsten kann man eigentlich positiv nach vorne schauen. Unser Kapitän ist leider verletzt, ansonsten geht es aber noch, haben wir keine Verletzten. Wir hatten das in den letzten Jahren auch schon anders.

Ligaportal: Wo liegen Ihrer Meinung nach die Stärken des Teams, und wo muss man eventuell ansetzen?

Michael Mantler: Ich sage einmal, defensiv müssen wir sicher ein bisschen besser werden, voriges Jahr waren wir hinten aber nicht so schlecht, momentan sind wir ein bisschen – ich will nicht sagen unkonzentriert – unsicher sind. Daran wollen wir sicher ein bisschen mehr arbeiten. Offensiv klappt es sicher gut. Wir haben aus der Not heraus einen Verteidiger als Stürmer umfunktioniert, der spielt jetzt ganz vorne statt links hinten. Offensiv haben wir Tomecek dazubekommen und Klaffl aus Rehberg, dazu noch mit meinem Buben auf der rechten Seite, sind wir offensiv schon gut aufgestellt, wobei ich glaube, dass in dieser Liga bis auf Krumau jeder jeden schlagen kann an einem guten bzw. schlechten Tag.

Ligaportal: Welches Saisonziel hat man sich gesteckt?

Michael Mantler: Unsere Ansprüche sind immer dahingehend, dass wir vorne mitspielen. Dafür haben wir sicher Qualität in der Mannschaft, ob es reichen wird, unter den ersten Drei mitzuspielen, wird sich herausstellen in den nächsten Wochen oder bis Winter. Fakt ist, zwischen eins und fünf – oder soll ich sagen zwischen drei und sechs – wir wollen vorne mitspielen, das ist auf jeden Fall das Ziel. Ich glaube, dass es sicher ein paar andere Vereine gibt, die andere Ambitionen haben, unbedingt Meister werden wollen. Schauen wir einmal, was die Saison bringt, nehmen alles mit, wenn wir verletzungsfrei bleiben. Wir können gegen jeden Gegner gut ausschauen und, außer Krumau, gegen jeden Gegner auch mal schlecht ausschauen. Unter die ersten Fünf, Sechs – ja – Meister ist nicht das Ziel, wenn man es mitnehmen kann, nimmt man es natürlich mit, aber das wird es nicht spielen, da sind andere stärker, bin ich überzeugt davon.

