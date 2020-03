Zufriedenstellende Transferzeit für Rastenfeld - Hoffnung auf komplett fitten Kader zum Rückrundenstart

Details Montag, 09. März 2020 10:51

Mit der Herbstsaison war man bei UFC Rastenfeld nicht ganz zufrieden, die Mannschaft sammelte in der Hinrunde vier Punkte ein und leistete sich im Spielaufbau noch zu viele Fehler. In der Winterpause kam es beim Kader zu punktuellen Veränderungen, Daniel Teichtmeister wechselte zu Krumau und der langjährige Legionär Karel Frantik spielt nun bei Martinsberg. Im Gegenzug dockten mehrere Spieler beim 13. der 2. Klasse Waldviertel Süd an, aus der U23 von Zwettl sind Außenbahnspieler Manuel Geyer und der zentrale Defensivakteur Benjamin Gattinger zur Mannschaft gestoßen. Jakub Joun spielte zuletzt in Tschechien, seine Stammposition ist das defensive Mittelfeld, er kann aber auch offensiv eingesetzt werden.

Aggressiver gegen den Ball arbeiten

Mit der Transferzeit ist Rastenfelds Coach Andreas Goldnagl zufrieden, auch die Vorbereitung läuft gut und man konnte einiges ausprobieren. "Die Mannschaft ist auch im Training voll motiviert, bei den Testspielen konnten wir aber noch nicht mit dem Team auflaufen, wie wir es gerne hätten. Es gab immer wieder mehrere Ausfälle, Neuzugang Jakub Joun hat mit Leistenproblemen zu kämpfen und ist noch nicht komplett fit", erklärt Goldnagl.

Die Testspielreihe wurde aufgrund der Kadergröße schlank gehalten, man ist derzeit laut Rastenfelds Trainer noch nicht so gut bestückt und arbeitet daran, den Kader in der nächsten Zeit breiter aufzustellen. Auch beim bisher letzten Test am Sonntag gegen Krumau fehlten insgesamt fünf Spieler, Rastenfeld spielte 2:2. Diese Woche wird vielleicht noch ein Trainingsspiel eingeschoben, ehe die Frühjahressaison startet.

"Im Kampf gegen den Ball wollen wir in der Defensive aggressiver auf die Gegenspieler gehen, offensiv werden wir versuchen, den Ball länger in den eigenen Reihen zu halten. Im Herbst haben wir immer sehr zielstrebig auf das gegnerische Tor gespielt, nun wollen wir den Ball besser absichern und länger kombinieren", spricht Andreas Goldnagl die Bereiche an, in denen sich die Mannschaft in der Rückrunde verbessert zeigen soll. Rastenfeld hat derzeit noch mit Ausfällen zu kämpfen, dies sollte sich möglichst bald ändern. "Wir haben jetzt noch 14 Tage und hoffen, dass bis zum ersten Frühjahresmatch gegen Bad Großpertholz alle wieder mit an Bord und fit sind", so der Trainer des 13. der 2. Klasse Waldviertel Süd.

