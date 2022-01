UFC Arbesbach mit neuen Ideen und Begeisterung

Details Montag, 31. Januar 2022 09:40

In der Reihe der Ligaportal-Interviews ist dieses Mal Rene Bayreder, Schriftführer und Co-Trainer des UFC Arbesbach, an der Reihe. Die Mannschaft von Trainer Ljubo Petrovic überwintert in der 2. Klasse Waldviertel Süd nach acht Siegen, drei Remis und zwei Niederlagen mit 27 Punkten auf Rang drei. Neben der starken sportlichen Ausbeute zeigt man sich beim UFC aber auch sehr erfreut darüber, "dass der Vorstand nun einige neue Gesichter hat, die mit ihren Ideen und ihrer Begeisterung für den Fußball in Arbesbach eine neue Ära einleiten wollen."

Ligaportal: Wie zufrieden sind Sie mit der Herbstsaison bzw. wie fällt der Rückblick aus?

Rene Bayreder: "Im Großen und Ganzen sind wir durchaus zufrieden, leider gaben wir vor allem in der ersten Saisonhälfte einige Punkte unnötig her. Das Spiel in Gutenbrunn ist mir da in Erinnerung, wo wir einen rabenschwarzen Tag erwischten. In der zweiten Saisonhälfte im Herbst blieben wir dann bis auf das Derby gegen Langschlag ungeschlagen. Besonders erfreulich ist für uns auch die Herbstsaison der Reserve, die erneut als Winterkönig feststeht. Hier haben im Herbst einige junge Nachwuchstalente erste Erfahrungen im Erwachsenenfußball sammeln können."

Ligaportal: Wie ist die Stimmung im Verein allgemein?

Bayreder: "Die Stimmung im Verein ist sehr gut. Wir hatten im Herbst die Generalversammlung mit den Vorstandswahlen. Der Vorstand hat nun einige neue Gesichter, die mit ihren Ideen und ihrer Begeisterung für den Fußball in Arbesbach eine neue Ära einleiten wollen."

Ein neuer Stürmer soll den verletzten Goalgetter ersetzen

Ligaportal: Gibt es bereits fixe Zu- bzw. Abgänge? Auf welchen Positionen sehen Sie für das Frühjahr Handlungsbedarf?

Bayreder: "Da unser Goalgetter Lukas Turek leider noch länger ausfallen wird, werden wir einen neuen Stürmer dazu holen. Mit dem Spieler sind wir uns schon einig, allerdings muss der Verband noch seine Zustimmung geben, dies sollte in den kommenden Tagen soweit sein. Es kommen im Frühjahr auch noch einige junge Talente aus dem eigenen Nachwuchs zur Reserve dazu und somit haben wir auch einen breiten Kader."

Ligaportal: Gab es in der Herbstsaison Verletzungsprobleme oder Erkrankungen und wie geht es den Spielern jetzt?

Bayreder: "Verletzt ist aktuell nur wie schon zuvor erwähnt Lukas Turek. Er fällt nach seinem Kreuzbandriss mindestens bis zur Herbstsaison 2022 aus. Ansonsten sind alle fit und wir starten dann am 2. Februar auf Kunstrasen in Zwettl in die Vorbereitung."

Ligaportal: Wie sieht die Zielsetzung für die Frühjahrssaison aus?

Bayreder: "Wir wollen auf alle Fälle unter den Top 3 bleiben und im Frühjahr auch das Spitzenduo noch ärgern."

Ligaportal: Rechnen Sie damit, dass im Frühjahr wieder gespielt werden kann oder wird die Saison erneut abgebrochen?

Bayreder: "Ich denke schon, dass wir das Frühjahr zu Ende spielen werden."

Ligaportal: Wer sind für Sie die Titelkandidaten und wer macht am Ende das Rennen um den Meistertitel?

Bayreder: "Die Titelfavoriten sind für mich Langschlag und Kirchberg."